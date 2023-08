Horóscopo do Dia 25/08: confira as previsões para o seu signo hoje, sexta-feira

Horóscopo do Dia 25/08: confira as previsões para o seu signo hoje,...

Horóscopo do Dia 25/08: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, sexta-feira.

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você vai se enturmar com novas pessoas que estão próximas, e isso pode que facilite sua vida quando pensar em viver um namoro. É uma fase boa, em que bênçãos inesperadas virão…

Dinheiro & Trabalho: Algo que você sentirá ou experimentará, lhe dirá que o panorama vai melhorar nas questões relacionadas ao dinheiro. Preste atenção porque assim será, já que uma energia poderosa irá incliná-lo para….Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Um olhar vindo de alguém vai lhe dizer muitas coisas, através dele poderão surgir os primeiros sinais de que algo pode acontecer entre vocês. Poderá começar a viver um período carregado…

Dinheiro & Trabalho: Você encontrará o caminho de que precisa para chegar a uma condição financeira mais atraente. De agora em diante, o que conta é que você fique nessa trilha, sem inventar modas, para que consiga alcançar…Continue lendo o signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Se você está solteira ou solteiro e em busca de um grande namoro, sinta-se como uma pessoa afortunada porque terá uma bela oportunidade para encontrá-lo. Você vai sentir alguma…

Dinheiro & Trabalho: No que fala sobre dinheiro, diz que você se sentirá um tanto inquieto, e é provável que esse sentimento dure uns dias. Mesmo que duvide, seu anjo protetor o guiará pelos caminhos da abundância, para…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Você ficará cada vez mais se sentindo atraente, confiando mais em si mesmo, já que por esses dias uma pessoa vai ficar amarrada em você, e é o que bastará para que comece a agitar tudo…

Dinheiro & Trabalho: O comportamento das suas finanças pessoais durante este período astral, estará em linha reta sem buracos na pista e sempre acelerando com seu dinheiro. Uma sinergia muito intensa se cria, que…Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Se você procura um novo relacionamento, saiba que quanto mais descontraído for neste momento, melhor será sua condição de atrair uma pessoa em particular. As coisas simplesmente…

Dinheiro & Trabalho: Você terá uma condição financeira boa, alcançará o estágio que deseja para ir se conduzindo tranquilamente com o seu dinheiro, mas neste período de grandes ajustes, mantenha uma mão de…Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo do dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Um novo namoro está previsto, não na velocidade que você gostaria que começasse, mas que será muito forte e audacioso. Tome isso como um sinal de que as coisas estão se movendo…

Dinheiro & Trabalho: Você entra em um ciclo de abundância, e se tiver um estilo empreendedor, o período é bom para colocar algumas ideias em funcionamento. A expectativa de ganhos aumenta, e…Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: A influência do seu regente o projetará em direção a novos caminhos, onde pode que exista um belo sonho por realizar. E nesse ambiente todo que se cria, o interesse que você começará…

Dinheiro & Trabalho: Afaste-se daquilo que impede seu crescimento financeiro, ambientes e distrações, projetos sem base sólida, enfim, diversos assuntos que não lhe permitem focar o que precisa ser feito para que o dinheiro…Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Pequenos gestos da sua parte farão toda a diferença com uma pessoa, mesmo que a princípio não pareça levar a nada. Contudo, está previsto no seu signo o início de um novo relacionamento…

Dinheiro & Trabalho: Você fez coisas boas no passado, e mesmo que agora não entenda, elas retornam de uma maneira que proporcionarão prosperidade em sua vida. A previsão é de soluções, há movimento de dinheiro, que…Continue lendo o signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: As boas vibrações que você passará a receber de uma pessoa nesta jornada, podem indicar a possibilidade de um relacionamento mais forte com ela. E mais ainda porque os olhares…

Dinheiro & Trabalho: Você terá as condições necessárias para ajustar alguns assuntos pendentes no lado financeiro. Junto a uma boa fase, as características de seu signo e seu instinto para gerar negócios, atraem…Continue lendo o signo Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Você desfrutará da influência positiva de seu regente astral, para acelerar algumas coisas no ambiente de namoro. Isso porque a previsão fala de boa compatibilidade que haverá entre…

Dinheiro & Trabalho: Depois de um tempo quase como de espera, há modificações na maneira como se abre para o mundo sua vida financeira. Se você precisa que o dinheiro comece a andar junto com suas…Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: É um tempo certo para você levar a sério uma ideia de começar a compartilhar sua vida com alguém, onde a comunicação não verbal será mágica e encantadora. Este ciclo traz junto algo…

Dinheiro & Trabalho: Há algo poderoso na sua previsão, e é que a sua confiança no que poderá efetuar com o dinheiro fica cada vez mais forte. É o tempo de transformar as coisas e fazê-lo da melhor maneira, porque…Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Se abre uma janela que traz o ambiente ideal para as reconciliações e até para resgatar velhos amores. Talvez agora você não esteja se sentindo bem com tudo, mas não se preocupe porque…

Dinheiro & Trabalho: Você terá como ir subindo posições, de certa maneira recuperar o tempo perdido e também de atrair a fortuna para o seu lado. A tendência neste período no campo das finanças pessoais, aponta para um…Continue lendo o signo Leão