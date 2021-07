Horóscopo do Dia 26/07: confira as previsões para o seu signo hoje, segunda-feira

Horóscopo do Dia 26/07: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, segunda-feira.

publicidade

Horóscopo do Dia: LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Você vai conhecer uma pessoa que vai fazer a vida parecer diferente, na verdade, você vai voltar a acreditar nas loucuras de amor. Por ela fará coisas inimagináveis e o prazer será correspondido.

Dinheiro & Trabalho: As expectativas de uma nova entrada de recursos podem levá-lo a tomar decisões precipitadas. Não se adiante aos fatos, deixe tudo acontecer primeiro. Uma nova oportunidade financeira se… Continue lendo o horóscopo do dia signo Leão

publicidade

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você receberá uma ligação ou mensagem, aparentemente sem segunda intenções, que mudará sua situação sentimental de um momento para o outro.

Dinheiro & Trabalho: Deve começar para você um ciclo de avanços e conquistas nas finanças, sem interrupções. Você vai passar por um momento em que seu nome vai se posicionar bem dentro da sua área profissional, aproveite… Continue lendo o horóscopo do dia signo Virgem

publicidade

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Talvez não seja da maneira como idealiza ou deseja, mas há alguém próximo que vai mexer muito com você, alguém cheio de energia e gosto por aventuras.

Dinheiro & Trabalho: Os objetivos que você estabeleceu para si mesmo nas finanças, aos poucos neste ciclo astral, começarão a se materializar. A prosperidade permitirá que você dê a si mesmo certos luxos, mas… Continue lendo o horóscopo do dia signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: São dias propícios para conversar com alguém que você considera que pode ser sua cara metade, mas que fica um tanto indeciso pelo comportamento dela.

Dinheiro & Trabalho: Com relação ao fluxo de dinheiro, você mantem uma boa sinergia e no próximo final de semana poderá se permitir gastar um pouco mais sem comprometer o bolso. Aparece algo relacionado a… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Uma pessoa que você conheceu há pouco tempo, mas que nunca considerou como uma pretendente, que se sente interessada por você, há muito que diariamente tenta se aproximar…

Dinheiro & Trabalho: Você terá à sua disposição um dinheiro com o qual poderá gastar razoavelmente, colocar a vida em ordem e até se permitir certos luxos e talvez até uma viagem mais elaborada. Suas finanças… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Será bastante fácil para você neste ciclo astral no seu signo, entrar em contato e ficar com quem passará a gostar muito. Sim, haverá uma mudança na parte afetiva que será para melhor.

Dinheiro & Trabalho: Nas finanças você superará os obstáculos que o impedem de alcançar o que deseja. Você tem um talento natural para construir riqueza, mas precisa saber tirar vantagem disso e não apenas… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: São dias pela frente em que você atrairá tudo de bom ao seu redor. As pessoas ficarão felizes quando você estiver perto delas.

Dinheiro & Trabalho: Você terá uma propensão a fazer despesas desnecessárias nesta semana, então procure se controlar. De qualquer maneira, os sonhos relacionados ao dinheiro se tornarão realidade, basta… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo do Dia: PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Esta semana pode ser o momento perfeito para estreitar a aproximação com a pessoa que tanto mexe com seus pensamentos e emoções.

Dinheiro & Trabalho: Não fique pessimista porque o panorama das finanças não está tão ruim quanto você pensa, uma jornada melhor está chegando e tudo ficará bem. Nesta semana use seus instintos para tomar qualquer… Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Sim, preste muita atenção, porque há uma pessoa que você conhece e que sente algo bom por você, mas não ousa dizer isso a você.

Dinheiro & Trabalho: Embora você em breve comece a transitar por um bom caminho, o da prosperidade e conquistas, é melhor prestar atenção nos seus gastos. Será o momento de resolver os problemas e projetar… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Pode até parecer obra de contos de fadas, mas os seus sonhos relacionados a ter alguém do seu lado se tornarão realidade, basta acreditar no que você começará a passar.

Dinheiro & Trabalho: Pela boa situação que está se construindo em volta de você, quando se pensa em termos de dinheiro, você tenderá a gastar mais do que antes. Deve aproveitar, mas ao mesmo tempo use no… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Você não vai acreditar no que pode acontecer nos próximos dias em sua vida, você deixará de estar o tempo todo na rotina, terá mais agitação no dia a dia.

Dinheiro & Trabalho: Você deve ter paciência com as metas que estabeleceu para si mesmo, tudo tem seu momento. Uma mudança inesperada mexerá com suas finanças, você deve estar preparado, celebrações e… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo do Dia: CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Não tenha medo das mudanças que estão por vir no amor, será a melhor coisa que pode acontecer com você. Novos caminhos se abrem para você, uma nova pessoa, de um lugar distante…

Dinheiro & Trabalho: Finalmente, há novas notícias no que se refere ao dinheiro e serão boas notícias. Porém, não é hora de começar a gastar sem controle e sim de cuidar do dinheiro. É apenas um hábito que precisa… Continue lendo o horóscopo do dia signo Câncer

PRUUUU…// Casal de Cotia vence o Power Couple Brasil e lembra de pombos de Osasco após vitória