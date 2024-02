Horóscopo do Dia 28/02: confira as previsões para o seu signo hoje, quarta-feira

Horóscopo do Dia 28/02: confira as previsões para o seu signo hoje,...

Horóscopo do Dia 28/02: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, quarta-feira.

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

O aspecto proativo de hoje pode fazer com que você faça todos os esforços para conseguir o que deseja de mais urgente. Quer isso signifique fazer algo diferente ou ter uma energia positiva com o dinheiro, você estará pronto para tentar e fazer acontecer. Amor: Tudo aponta para uma jornada de grandes sensações, em que uma conexão diferente muda seus dias. Sem forçar….Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Por causa de uma conversa que deve de ter nesta jornada, sua ambição será despertada e nada o impedirá, em boa parte porque você estará confiante. Mas mais do que isso, você estará determinado, e como você imagina o sucesso, é isso que está previsto que tenha. Amor: Uma certa fase ruim nos namoros passa a ser coisa do passado, visto que você inicia um…Continue lendo o signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

As energias de hoje favorecem a facilidade de ter uma compreensão maior do mundo. Sua capacidade de trazer soluções práticas para objetivos pessoais estará especialmente forte hoje, portanto, abrace o não convencional nos assuntos que precisa resolver. Amor: As coisas relacionadas a encontros e pessoas, começam a dar certo para você, e a tendência para os próximos…Continue lendo o signo Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Se algumas das metas pessoais de repente parecem muito distantes, isso começa a ter fim a partir de agora. Isto porque a maneira como você usará de ambição com paciência, tendo como montar um plano para isso, fará com que os obstáculos caiam um por um. Amor: Se você é solteiro, uma nova conexão, muito interessante, pode surgir. Tempo de ser um pouco mais…Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Uma mistura de energias pode deixá-lo muito ansioso, já que você pode passar por um momento bastante interessante durante este dia, pois você terá na sua frente uma grande chance de mudar algo que o atrapalha, seja na vida pessoal como profissional. Amor: É quase certo que você sinta uma forte atração por alguém que não é de seu ambiente de sempre, mas que…Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

A negatividade pode que atrapalhe você em alguns momentos deste dia, talvez você precise colocar alguma distância entre você e a fonte de quem a irá gerar, para escapar disso. Por outro lado, diante de uma situação nova, defina bem suas prioridades antes de prosseguir. Amor: Estar ao lado de alguém com que irá se relacionar quase que diariamente, fará com que você…Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Podem surgir desafios, mas sua determinação o ajudará. Mantenha a mente aberta e lembre-se de que nem todas as batalhas valem a pena ser travadas. De qualquer forma, você de encontrar seu próprio ritmo hoje, à medida que as coisas se alinham a seu favor. Amor: De repente você se verá ao lado de quem irá mexer muito com você. Seu horóscopo mostra que esta….Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

É um dia de progresso e ótimas energias, então tire proveito ao máximo, especialmente nos seus assuntos pessoais que demandam mais. Entretanto também, espere o inesperado e saiba encarar uma leve onda da mudança, que precisa acontecer, com uma atitude positiva. Amor: Algo diferente que você irá perceber, vai deixar muito claro o interesse de alguém por você, que…Continue lendo o signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Equilíbrio passa a ser o seu mantra hoje, portanto, esforce-se para mantê-lo em todos os aspectos deste dia, por mais estressantes que algumas situações pareçam. Por outro lado, a intensidade impulsionará você, conseguindo ir com determinação em busca do que quer. Amor: Uma jornada para você com relação a alguém, em que existirão situações que num primeiro…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Um pouco de aventura aparece no seu horóscopo agora. Abra sua mente para as possibilidades que estarão além dos seus limites habituais. Siga seus instintos e você não errará muito, mesmo que eles o levem em uma direção que você normalmente não seguiria. Amor: Saia da rotina, mude um pouco o panorama das coisas, porque este ciclo astral é o ideal para…Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Uma conversa franca e inesperada eliminará um obstáculo da sua vida. Você ficará surpreso com a rapidez com que as coisas melhoram. E para facilitar ainda mais, se você permanecer determinado e fiel ao que será dito, será levado com segurança a uma condição elevada. Amor: Numa situação que se deve criar num local de diversão, não pense muito, siga seu instinto…Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo do dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Durante uma boa parte deste dia concentre-se no que você pode fazer e não se preocupe com coisas que não estão sob seu controle. Uma sequência de eventos se desenrola, trazendo uma situação com a qual você só poderia ter imaginado em seus sonhos mais loucos. Amor: Em um compromisso pessoal, como pode também ser profissional, você terá mais de uma bela conversa…Continue lendo o signo Aquário