“É essencial que as empresas que se instalam em Osasco contratem mão de obra osasquense”, diz Gelso Lima

A Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda (SETRE) de Osasco realizou, na segunda-feira (26), a quarta edição do Café com Empregadores – Inclusão e Diversidade. A iniciativa visa estreitar laços com as empresas locais para promover empregabilidade.

Na abertura do evento, o secretário da pasta, Gelso Lima, destacou que esse é o terceiro ano consecutivo que Osasco gera mais de 100 mil novos empregos. “É essencial que as empresas que se instalam em Osasco contratem mão de obra osasquense, e esse encontro também serve para isso: mostrarmos que a SETRE está preparada para ajudar essas empresas com a questão da colocação ou recolocação da nossa população nesse mercado”, disse.

Em sua fala, o prefeito Rogério Lins destacou a importância do trabalho realizado pela SETRE. “Acabar com o distanciamento da coisa pública com a coisa privada, pois em uma dessas visitas pode potencializar o resultado daquele empreendedor e com isso gerar mais empregos. E se gera empregos, família empregada é família protegida. Nosso propósito é ir mais longe e transformar a vida de pessoas”.

Na ocasião, também foram apresentados dados importantes sobre o atendimento nas unidades do Portal do Trabalhador, que realizaram mais de 144 mil atendimentos ao longo de 2023; sendo 66 mil para cadastro único; 6,6 mil orientações sobre carteira de trabalho digital e outros.