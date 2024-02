Cia. Os Melhores do Mundo trazem ‘Notícias Populares’ para Osasco e Barueri

A Cia. de Comédia Os Melhores do Mundo apresentam seu show ‘Noticias Populares’ em Osasco e Barueri neste final de semana.

publicidade

O texto satiriza a busca jornalística por audiência, seus exageros na espetacularização dos fatos do dia a dia.

Em uma série de esquetes, a companhia transforma em humor qualquer lance, de fatos corriqueiros a histórias dramáticas, celebridades, entretenimento, política e tudo mais que couber no palco/jornal.

publicidade

Em Osasco a apresentação será no sábado (2), às 19h, no Teatro Aspro (R. Joaquim Dias de Oliveira, 22 – Remédios). Ingressos à venda no Bilheteria Express.

Já em Barueri, o show será no domingo (3), às 17h, no Teatro da Praça das Artes (R. Min. Rafael de Barros Monteiro, 255 – Jardim dos Camargos). Ingressos disponíveis aqui.