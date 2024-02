Vagas abertas em Barueri para aula de muay thai, curso de cabeleireiro e sessões de acupuntura

A Coordenadoria da Juventude de Barueri está com três novas atividades gratuitas destinadas aos moradores da cidade: aula de muay thai, curso de auxiliar de cabeleireiro e sessões de acupuntura.

As aulas de muay thai são voltadas para o público a partir de 15 anos, e começam hoje (27), às 19h. Os interessados podem fazer a inscrição aqui.

No curso de auxiliar de cabeleireiro o aluno aprenderá técnicas de escova, escova progressiva, botox, escova modelada e escova lisa. As aulas também são destinadas para jovens a partir de 15 anos de idade e terão início no dia 11 de março às 19h. A inscrição deve ser feita AQUI.

Já a terceira atividade são as sessões de acupuntura, que começarão no mês de março. Para essa, os interessados devem entrar em contato pelo WhatsApp no número (11) 97645-2073 ou fazer a inscrição AQUI.

Todas as atividades acontecem na Casa da Juventude, que fica na rua Jandira Guerra, 60, na região central de Barueri.