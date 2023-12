Horóscopo do Dia 28/12: confira as previsões para o seu signo hoje, quinta-feira

Horóscopo do Dia 28/12: confira as previsões para o seu signo hoje,...

Horóscopo do Dia 28/12: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, quinta-feira.

publicidade

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

As estrelas indicam que é o momento propício para fazer algumas mudanças em sua vida e olhar o mundo de outra perspectiva. Assim, você entenderá melhor as atitudes dos outros e poderá redirecionar as relações de uma melhor maneira. No Amor: Antes de mais nada, seu momento é agora, a vida lhe dará o romance que tanto quer. Será um período de expectativas e…Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo do dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Neste instante é bem provável que seu sexto sentido seja ativado, fazendo-o perceber as intenções ocultas de pessoas invejosas. Desse modo, não conte nada da sua vida pessoal e se possível, não fique muito tempo ao lado delas. No Amor: Nas questões relacionadas aos sentimentos você tem um magnetismo poderoso que não explora muito. Por isso, se existe uma…Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

publicidade

Talvez precise enfrentar alguns obstáculos. Contudo, vai dar conta do recado e no período da tarde tudo ficará muito melhor e você se sentirá mais sereno e harmonioso. Vai se sentir muito melhor e a atitude positiva estará com você novamente. No Amor: Finalmente em sua vida um desejo bastante escondido vai se tornar realidade. Poderá encontrar o verdadeiro amor nessa pessoa…Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Possivelmente perceberá que está no caminho certo para você tornar um sonho em realidade. É importante aprender a voar muito alto, mas ao mesmo tempo manter os pés firmemente plantados no chão. Portanto, vá com calma. No Amor: Seu poder de sedução estará em alta e você se sentirá como nunca nos assuntos de romance. Poderá até se dizer que está em um de seus…Continue lendo o signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Possivelmente você veja como as coisas começam a fluir de uma maneira positiva podendo avançar em tudo. A sorte vai sorrir para você e irá se sentir mais inspirado do que nunca. Desse modo, conseguirá cumprir uma grande missão. No Amor: À primeira vista está se abrindo bem à sua frente um ótimo ciclo a nível de romance. Você vai adorar muito, pois é de realizações…Continue lendo o signo Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

publicidade

O otimismo vai dominá-lo e as coisas vão acabar muito bem em tudo que tiver que realizar. Hoje será um momento de satisfação e alegria para você, em vários aspectos da sua vida. Além disso, terá muita tranquilidade e paz sentindo-se bem. No Amor: Nas questões românticas é um período para dar um passo em frente com tudo que tem direito. Pois você atrairá quem há um…Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Você terá sorte nos assuntos que tiver que administrar ou resolver, e boas notícias chegarão em relação a alguns assuntos pessoais. Apenas evite neste dia as pessoas negativas e críticas que roubam seu tempo e energia. No Amor: É provável que surpresas agradáveis apareçam pelos caminhos do romance nos quais você começa a circular. Eles o levarão a uma ação imediata…Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Vai se sentir muito expansivo e otimista e, fará todo o possível para atingir seu objetivo. Com um pouco de esforço o conseguira facilmente. Além disso, será um dia de muita atividade intelectual e também de resolução de dúvidas. No Amor: Pode ser que aos poucos esteja descobrindo novas qualidades na figura dessa pessoa que até agora lhe era indiferente. Assim, você…Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

publicidade

É importante que a partir de agora, comece a se distanciar de situações incômodas com as quais não sabe lidar e seja mais racional ao tomar uma decisão. Portanto, evite ser guiado pela emoção. Diga não quando precisar sem se sentir mal por isso. No Amor: Provavelmente um contato inesperado com alguém novo, que conhecerá por acaso, permitirá viver uma aventura ou…Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Sua personalidade será envolvida por uma aura atraente que trará coisas boas para a sua vida. Além disso, ajudará você a manter sua mente clara e alerta. Deixe suas preocupações, liberte as tensões e comece a ver tudo de outra maneira, mais positiva. No Amor: Por fim o destino o recompensará materializando seu desejo de ter um amor ao seu lado. A pessoa certa chegará, por…Continue lendo o signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Você está se aproximando de um grande momento a nível pessoal e hoje terá um sinal dessa mudança para melhor. É algo que realmente o colocará em um caminho de maior sucesso e felicidade. Portanto, aproveite para fazer algumas mudanças. No Amor: Alguém estará especialmente disposto a mostrar o interesse por você e a disposição em compartilhar bons momentos…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

publicidade

Para alcançar o que se propôs deverá ser mais realista e deixar alguns objetivos para depois. O importante é ir passo a passo, mas seguro. Desde que abra as portas para novas pessoas e experiências, a troca de ideias fará com que seu lado criativo surja. No Amor: Algo de diferente está se formando para você e, nos próximos dias se tornará real através da pessoa que você vai…Continue lendo o signo Sagitário