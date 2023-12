Tarifas de ônibus intermunicipais da EMTU terão reajuste médio de 13,64% a partir de 1º de janeiro

O governo de São Paulo divulgou hoje (27) a tabela com reajustes das tarifas dos ônibus das linhas intermunicipais gerenciadas pela EMTU, que circulam em Osasco, Carapicuíba, Barueri e demais cidades da Região Metropolitana. Os novos valores começam a valer a partir do dia 1º de janeiro, segunda-feira.

O percentual do reajuste médio nas tarifas é de 13,64%, inferior à inflação de 28,40%, que está acumulada desde o último aumento no valor das passagens, feito em janeiro de 2020.

Na região, o valor da tarifa comum em linhas como a 020 e 022 – Carapicuíba (Vila Dirce) / Osasco (Vila Yara) passa dos atuais R$ 5,20 para R$ 5,90, com um aumento de R$ 0,70.

Segundo a EMTU, o reajuste se deve principalmente ao “aumento dos combustíveis e outros bens de consumo de operação, como a elevação do custo de mão de obra e, no caso dos veículos elétricos, também a elevação do custo da energia elétrica”.

Além das linhas que circulam na Região Metropolitana, o reajuste se estenderá à operação da EMTU nas regiões da Baixada Santista, Campinas, Sorocaba e Vale do Paraíba / Litoral Norte.

Confira aqui os novos valores que entram em vigor dia 1º de janeiro de 2024.

