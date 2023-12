Homem bate carro, ameaça pessoas com arma de fogo, tenta fugir e acaba preso em Barueri

Homem bate carro, ameaça pessoas com arma de fogo, tenta fugir e...

Um homem que bateu o carro contra outro veículo e ameaçou populares com uma arma de fogo foi preso pela Polícia Militar, em Barueri, no último domingo (24), véspera de Natal. Ele não tinha carteira de habilitação e soma diversas passagens pela polícia.

As equipes foram informadas de que um indivíduo tinha um revólver e que, após colidir com um Fiat Palio, demonstrou descontrole emocional e ameaçou outras pessoas na via. Imediatamente, os policiais se dirigiram ao endereço.

Ao perceber a chegada dos policiais, o indivíduo entrou no veículo e fugiu, no entanto, ao notar que o veículo estava danificado e que não conseguiria escapar, tentou fuga a pé em direção à Rua Olga, onde ocorria um baile funk com aglomeração de pessoas. Ele foi detido.

Na ação, os policiais apreenderam a arma de fogo e, ao consultar a numeração, foi constatado ser uma arma de fogo furtada em 1984. No veículo, que foi guinchado, foram localizadas drogas.

Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido à Delegacia e permaneceu à disposição da Justiça.