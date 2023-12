Praça na Vila dos Remédios, zona Norte de Osasco, é reformada

As Secretarias de Habitação e de Obras de Osasco entregaram, no último sábado (23), a reforma da Praça Silvestre da Conceição, na Vila dos Remédios, zona Norte. O local recebeu academia ao ar livre, pista para caminhada em seu entorno, além de bancos e mesas.

Para as crianças foi instalado um novo playground de madeira, com balanço e escorregador. “Aqui era um ponto em que a comunidade e os moradores reivindicavam muito, e que precisava de benfeitorias. A gente procura fazer o máximo com os recursos que se tem”, disse o prefeito Rogério Lins, que participou da entrega.

A praça está entre uma base da Polícia Militar e uma quadra esportiva, que passou por revitalização e ganhou piso novo, novas tabelas de basquete, traves e tela de proteção.