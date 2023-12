Via de Itapevi será interditada para obras de pavimentação e nivelamento de ponte na próxima semana

A Prefeitura de Itapevi inicia, na próxima terça-feira (2), as obras de pavimentação e nivelamento da ponte em um trecho da Rua Ezequiel Antônio de Oliveira, na Vila Áurea. Para isso, a via será completamente interditada por aproximadamente 90 dias.

Os serviços integram o Itapevias, programa de pavimentação asfáltica que já levou asfalto novo para mais de 41 quilômetros de extensão de vias e R$ 150 milhões em investimentos.

Nesta etapa, as obras serão executadas com recursos financiados na ordem de R$ 30 milhões mediante o Desenvolve SP, uma parceria com o Governo de São Paulo. Serão mais de 427 metros de via pavimentada, de acordo com a administração municipal.

O conjunto de obras ainda contempla a elevação do nível da ponte no local em um metro. Isso porque quando chove a região costuma alagar. Desta forma, a intervenção evitará futuras enchentes e alagamentos no trecho.