Glória Maria, Rita Lee, Canisso… Relembre famosos e personalidades que morreram em 2023

O ano de 2023 foi marcado por grandes perdas no meio artístico. Entre elas, Rita Lee, Glória Maria, Palmirinha e Canisso. O legado e a contribuição de cada um deles para a arte, cultura, jornalismo, esporte e entretenimento permanecem vivos na memória.

Relembre 10 artistas e personalidades que morreram em 2023:

Glória Maria

A jornalista morreu em 2 de fevereiro, no Rio de Janeiro, em razão de complicações de um câncer.

Rita Lee

Eterna rainha do rock brasileiro, Rita Lee faleceu aos 75 anos, no dia 8 de maio, em São Paulo, devido a complicações de um câncer de pulmão.

Canisso

José Henrique Campos Pereira, conhecido como Canisso, baixista da formação inicial da banda de rock Raimundos, faleceu no dia 13 de março, aos 57 anos, após cair devido a um desmaio. O corpo de Canisso foi velado no ginásio de Barueri, onde familiares, amigos e fãs puderam se despedir do músico.

Walewska

A jogadora de vôlei e campeã olímpica Walewska Oliveira faleceu aos 43 anos, em 21 de setembro, após cair do 17º andar de um prédio, na capital paulista. Ela atuou por 10 anos na Seleção Brasileira e registrou passagem ainda no Osasco Vôlei na temporada 2018/2019.

Luiz Schiavon

Aos 64 anos, o fundador e tecladista da banda RPM, morreu em 15 de junho. Ele fazia tratamento contra uma doença autoimune e estava internado em um hospital particular, em Osasco, onde não resistiu às complicações de uma cirurgia.

Zé Celso

José Celso Martinez Corrêa, o Zé Celso, faleceu aos 86 anos, em 6 de julho, após ter mais da metade do corpo queimado em um incêndio que atingiu seu apartamento, em São Paulo.

Aracy Balabanian

A atriz morreu em 7 de agosto, no Rio de Janeiro, aos 83 anos.

Renatinho

O vocalista do grupo de pagode Bokaloka morreu aos 48 anos, no dia 5 de janeiro, após sofrer um infarto, no Rio de Janeiro.

Palmirinha

A apresentadora e cozinheira morreu aos 91 anos, em 7 de maio. Ela estava internada na Unidade Paulista do hospital Alemão Oswaldo Cruz.

MC Marcinho

Dono do hi “Glamurosa”, Marcio André morreu aos 45 anos, no Rio de Janeiro, onde estava internado no Hospital Copa d’Or e lutava contra complicações cardíacas.