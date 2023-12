Operação da PM e GCM prende 17 infratores e apreende mais de 180 veículos em Osasco

Entre sexta (22) e quarta-feira (26) policiais do 14º Batalhão de Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal realizaram uma série de operações conjuntas para reforçar a segurança da população durante as festas natalinas.

Nesse período, foram feitas fiscalizações de trânsito e bloqueios em diversos pontos da cidade, resultando na apreensão de 176 motocicletas e 10 carros. “O foco principal dessas atividades operacionais foi a fiscalização de veículos irregulares e a captura de criminosos e foragidos da justiça”, explica a PM.

Além do reforço no patrulhamento ostensivo, foram feitas inspeções de estabelecimentos comerciais e intervenções em eventos que causaram perturbação de sossego, tais como pancadões e bailes funks.

No mesmo período, foram detidos ainda 17 infratores. O atendimento de ocorrências conforme despachos do COPOM – Centro de Operações da Polícia Militar também contribuiu para as ações.