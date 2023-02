Morre a jornalista Glória Maria

A jornalista Glória Maria, de 73 anos, morreu na madrugada de hoje (2) após um longo tratamento contra o câncer. A jornalista trabalhava na Globo desde 1971, tendo sido a primeira a entrar ao vivo e a cores no Jornal Nacional.

Em 2019, Glória foi diagnosticada com um câncer de pulmão. O tratamento com imunoterapia teve sucesso. Depois, ela sofreu metástase no cérebro, que também pôde, inicialmente, ser tratada com êxito por meio de cirurgia, mas os novos tratamentos não avançaram.

A jornalista Ana Paula Araújo comunicou no ar o falecimento da colega. “Em meados do ano passado, Glória Maria começou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias, e Glória morreu esta manhã, no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio”, afirmou.

Em mais de 50 anos de carreira, Glória foi pioneira várias vezes, mostrou mais de 100 países em suas reportagens e protagonizou momentos históricos.

“Glória foi uma das maiores de sua profissão, mas para além disso, foi uma referência, especialmente para a população negra desse país. Que nossos ancentrais a recebam emm festa”, afirmou em rede social o Ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida.

“Glória foi repórter em momentos marcantes do Brasil e do mundo, entrevistou grandes nomes e deixou sua marca na memória dos brasileiros e brasileiras”, lembrou o Presidente Lula, também em rede social.

A repórter deixa duas filhas: Maria, de 15 anos, e Laura, de 14.