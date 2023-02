Primeira etapa do cemitério vertical de Itapevi será entregue nesta sexta-feira (3)

A Prefeitura de Itapevi inaugura amanhã (3), às 19h, a primeira fase do Memorial Parque Itapevi, o primeiro cemitério vertical biosseguro público do Estado de São Paulo. O memorial está localizado na Estrada Lucinda de Jesus, 591, na Cohab.

O espaço contará com sistemas de gavetas distribuídas em sete andares, em seis blocos nesta primeira fase, com 1.198 lóculos (gavetas) e possibilidade de transmissão online do velório para os familiares.

A previsão da Prefeitura é que até 2024, sejam concluídas as fases 2 e 3. Terminado, o espaço terá capacidade para 4,2 mil sepultamentos.

As gavetas biosseguras, sem emendas, são produzidas em fibra de vidro e resina de garrafas pet. Este sistema permite um sepultamento mais seguro ambientalmente, já que não contamina o ar, o solo ou o lençol freático e reduz o nível de enxofre lançado na atmosfera.

O cemitério vertical também otimiza o espaço, já que a proporção é sete sepulturas verticais no espaço de apenas um túmulo convencional.

O novo modelo também permite um sepultamento mais ágil, concluído em apenas dez minutos, enquanto no modo convencional, são utilizados cerca de 55 minutos.

O cemitério terá um sistema rotativo para resolver a necessidade de novas sepulturas. Os corpos permanecem nos lóculos por três anos, sendo direcionados posteriormente para um ossário com identificação do sepultado.

O novo cemitério será utilizado para os novos sepultamentos e o atual, no Jardim Julieta, que já está no limite da sua capacidade, terá sua manutenção garantida, mas sem novos sepultamentos, na parte pública.