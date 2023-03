Velório de Canisso será no ginásio de Barueri nesta quarta-feira

O corpo de José Henrique Campos Pereira, o Canisso, baixista da formação inicial da banda de rock Raimundos, será velado no ginásio José Corrêa, no Centro de Barueri, nesta quarta-feira (15). O público poderá se despedir do músico, das 10h às 16h.

Canisso morreu ontem (13), aos 57 anos, após sofrer uma queda devido a um desmaio. Ele chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu.

O ginásio José Corrêa fica na Avenida Guilherme P. Guglielmo, 1000, no Centro de Barueri.

“Ainda não caiu a ficha”

Nas redes sociais, famosos e músicos do rock nacional se despediram do baixista. “Nossos sentimentos a toda família, amigos e companheiros de Raimundos”, escreveu a banda Os Paralamas do Sucesso.

“Grande irmão de muitos anos, ainda não caiu a ficha!! Jamais deixarei de lembrar os ótimos e divertidos momentos que tivemos juntos!! Vá em paz Canissão!! Meus sentimentos à família, amigos e fãs”, disse Fernando Badaui. “Obrigado por tudo Canissao! Sempre foi incrível comigo! Saiba que muita gente te quer bem ! Muita força pra família”, disse Di Ferrero.

“Que tristeza. Que perda irreparável. Meus pêsames à Adriana, seus filhos, seus amigos e seus fãs. Eu lamento profundamente”, lamentou Dinho Ouro Preto.