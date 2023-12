Horóscopo do Dia 29/12: confira as previsões para o seu signo hoje, sexta-feira

Horóscopo do Dia 29/12: confira as previsões para o seu signo hoje,...

Horóscopo do Dia 29/12: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, sexta-feira.

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Você vai se impregnar de muitas influências positivas nesta jornada, seja através de pessoas ou de um evento que tem a ver bastante com a sorte, o que permitirá que se sinta bem melhor e assim conseguirá ir atraindo coisas boas para a sua vida. No Amor: Antes de avançar, verifique veja se é isso mesmo que deseja. Se a resposta é sim, é o momento ideal para provocar um…Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo do dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Este ciclo astral pode se tornar o começo esperançoso de um estágio de melhorias em sua vida. Você pode começar a escrever as linhas que poderão oferecer uma solução para algumas de suas preocupações. Deixe escapar suas vontades e atraia o que precisa. No Amor: Terá a chance de conhecer alguém que sacudirá a mesmice em sua vida. Vai querer conquistá-la e por… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Sua mente e poder de atrair será a que assumirá o protagonismo durante estes dias. Você precisa encontrar uma maneira muito mais direta de obter bons resultados. Se sua cabeça estiver centrada, o resto virá automaticamente, sem muito esforço. No Amor: O amor vai surgir em sua vida de uma maneira que você não esperava, através de alguém que o…Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Leve em conta sua capacidade e suas limitações quando se trata de se envolver em algo que exige mais do que você pode dar, não apresse nada, já que chegou a hora de reavaliar a direção que sua vida está tomando e ver se você está na direção que deseja. No Amor: Terá o desejo de conhecer melhor uma pessoa da qual vai passar a gostar. Tente uma aproximação mais…Continue lendo o signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

As dúvidas se esclarecem e você derrota aqueles que tentam prejudicá-lo. A lei do carma é cumprida e suas boas obras serão recompensadas com muita energia positiva. Excelente período para analisar e aprofundar suas metas e objetivos. No Amor: Esteja preparado para situações imprevistas, porque uma sensação de querer estar junto o envolverá de forma…Continue lendo o signo Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Talvez hoje você sinta como se um raio viajasse pelo seu corpo e estivesse constantemente enchendo-o de energia. Nem a jornada de trabalho nem as tarefas de casa diminuirão essa sensação, pelo contrário. São sinais bons de mudanças em sua vida. No Amor: Descobrirá que uma pessoa sente muita atração por você, e com isso haverá um motivo a mais para acreditar…Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Se você acordar se sentindo um pouco perdido ou desamparado hoje, procure o conforto de sua família que sempre está pronta para lhe apoiar. Com relação a um problema ou desconfiança do que pode acontecer, confie em sua intuição que o resto vai fácil. No Amor: Se você sonha em encontrar alguém nesta temporada, fique atento aos sinais e muitas…Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Uma situação diferente permitirá que você abra seus olhos para coisas que normalmente não repara em sua vida diária. Ao ganhar um outro olhar, diferente, terá a sensação de saber realmente o que deve fazer para ir atrás das soluções e ganhos. No Amor: À medida que o mês vai terminando, estará se sentindo cada vez mais confiante, portanto, prepare-se para conhecer…Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Você se sentirá muito inspirado para inventar, criar e alcançar algo aparentemente impossível. Bom momento para fazer mudanças ou reformas em casa se preparando para o novo ano. O diferente e o estranho agora iluminam sua existência. No Amor: Nestes dias começará a pensar seriamente no que até agora via como algo distante, já que as conversas e encontros com….Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Um pouco de estresse que pode tomar conta de sua vida, são as pequenas decisões que você toma todos os dias e que afetam seus estado emocional. Use um pouco mais de entusiasmo e bom humor para resolver os conflitos que tenha e leve tudo com leveza. No Amor: Está em um momento em sua vida em que gostaria de mudar, melhorar seu dia a dia com alguém especial que…Continue lendo o signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

De repente tudo parecerá diferente, as coisas nem sempre são as mesmas e você quase sempre enxerga a realidade de outra maneira. E em todo esse estado de coisa, que já muda, vai custar-lhe menos do que você pensa manter a calma. No Amor: Serão abertos caminhos que estavam fechados, nos quais conseguirá se comunicar muito melhor com a pessoa pela…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Você encontrará novas referências em sua vida diária que o levarão pelo caminho certo, para conseguir dar um jeito nos seus assuntos, para garantir que a felicidade vindo dos assuntos que mais gosta de fazer sejam possíveis e não tão difíceis de alcançar. No Amor: A influência positiva das estrelas o envolverá em algo altamente sedutor. Você poderá se ver diante de…Continue lendo o signo Sagitário