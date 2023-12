Polícia Civil prende 4 traficantes e apreende cerca de 10 mil porções de drogas em Carapicuíba

Uma operação da Polícia Civil de Carapicuíba apreendeu aproximadamente 10 mil porções de drogas nesta quinta-feira (28). Quatro traficantes foram detidos durante os trabalhos, segundo informações do jornal “Brasil Urgente”, da Band.

O delegado Marcelo do Prado informou ao apresentador Joel que as diligências foram realizadas na região onde um GCM foi morto em maio. “A investigação se estende há alguns meses, na rua Porto Vitória, onde aconteceu a morte do GCM. Desde então, iniciamos um trabalho de investigação e inteligência para sufocar os pontos de venda [de drogas]”, explicou.

“Resolvemos encerrar uma parte dessa investigação, indo para o chamado pelos traficantes de ‘chão’, onde escondem a grande quantidade de drogas que abastecem os pontos de venda na região, entre maconha, crack cocaína, lança perfume”, continuou o delegado Marcelo.

De acordo com o delegado, os quatro indivíduos presos na ação têm passagens por tráfico de drogas. Um deles era procurado pela Justiça e outro havia sido beneficiado com a saidinha.