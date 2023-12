Réveillon na Avenida Paulista terá corrida, shows de Zezé Di Camargo, Claudia Leitte e mais

As festividades de Ano Novo na Avenida Paulista, em São Paulo, começam logo cedo, às 8h deste domingo (31), com a tradicional Corrida de São Silvestre, que pode ter a largada uma hora mais cedo devido ao calor. A programação conta ainda com shows de diversos artistas, como Claudia Leitte, Zezé Di Camargo e Chitãozinho & Xororó.

Também estão confirmadas apresentações de Ton Carfi, Escola de Samba Mocidade Alegre, Max de Castro, Baile do Simonal e animação do DJ Cranmarry, que vai tocar nos intervalos entre os shows.

As atrações serão apresentadas no palco montado entre as ruas Haddock Lobo e Bela Cintra. O fechamento total da Avenida Paulista será feito a partir das 20h do sábado (30).

O Réveillon da Paulista marca ainda o início das comemorações dos 470 anos da cidade de São Paulo, e terá reforço na segurança.