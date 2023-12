Passageiros do transporte coletivo de Itapevi e Barueri podem recarregar cartão Benfácil via app RecargaPay

Passageiros do transporte coletivo de Itapevi e Barueri podem recarregar cartão Benfácil...

Os usuários do transporte coletivo das linhas municipais de Itapevi e Barueri, operadas pela Benfica Barueri Transporte e Turismo (BBTT), já podem recarregar o cartão Benfácil pelo aplicativo RecargaPay. A recarga de forma online pode ser feita a qualquer hora do dia, sem a necessidade de enfrentar filas.

A opção de recarga pelo aplicativo está disponível para os usuários dos cartões Estudante e do Cidadão do Benfácil. O valor da passagem no app é o mesmo valor da tarifa vigente.

Além da praticidade oferecida pelo app, os passageiros também podem economizar, caso o pagamento da recarga seja feito com cartão de crédito, opção que oferece 5% de cashback, ou seja, o usuário recebe 5% do valor de volta em recargas de até R$ 20.

Como utilizar o RecargaPay

Para fazer a recarga, o passageiro deve se cadastrar no aplicativo RecargaPay, disponível gratuitamente para download nas plataformas Android e iOS. Na página inicial, selecione a opção “Recarga de Transporte” e adicione o número do seu cartão Benfácil para fazer as recargas.

Os créditos podem ser validados online nos validadores dos ônibus em até 30 minutos depois da compra da recarga.

Cartão Benfácil

Para adquirir o cartão Benfácil comum, basta apresentar o RG e CPF para cadastro no posto físico ou nas vans que percorrem os bairros das cidades. Lembre-se de que a primeira via do cartão é gratuita.