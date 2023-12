Parque do Noel fica no SuperShopping Osasco até domingo (31)

Chegou a última semana para as crianças conferirem o Parque do Noel, a atração natalina do SuperShopping Osasco, que fica até o final deste mês de dezembro, domingo (31), no empreendimento. A diversão custa R$ 40 por até 30 minutos.

publicidade

O brinquedo traz um cenário lúdico para as crianças aproveitarem o espírito natalino, com piscina de bolinhas, escorregadores, obstáculos e tobogã. “Ainda dá tempo de convidar os amigos, garantir a diversão do final de ano e conferir todas as atividades dessa atração especial”, convida Karina Oliveira, superintendente do SuperShopping Osasco.

Parque do Noel, que segue no shopping center até o dia 31 de dezembro, no 2º Piso, é recomendado para crianças de até 12 anos e menores de três anos devem estar acompanhadas de um responsável.

publicidade

O SuperShopping Osasco funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Até o dia 31 de dezembro o empreendimento funciona em horário normal, de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e no dia 31 das 11h às 16h.