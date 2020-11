Horóscopo do Dia (30/11) | Previsões para todos os signos hoje, segunda-feira

Horóscopo do Dia para esta segunda-feira (30/11). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

publicidade

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Não vai lhe custar nada dar um passo à frente para se reconectar com alguém com quem você não fala mais devido a um acúmulo de mal-entendidos. A reconciliação estará ao seu…

Dinheiro & Trabalho: Você está em um período muito bom no âmbito profissional, terá tempo para dar o seu melhor e poderá até descobrir novos talentos que não sabia que tinha. Sua verdadeira vocação está prestes a sair, você abre a porta de… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

publicidade

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Você terá uma grande oportunidade de estabelecer um relacionamento mais próximo com uma pessoa com quem normalmente se encontra. No início, será apenas uma boa amizade…

Dinheiro & Trabalho: Você receberá ótimas novidades no campo laboral, logo as coisas serão feitas de forma diferente, ou talvez seja promovido a outro setor e suas funções atuais mudem. Esteja propenso às novidades e pense que o… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

publicidade

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: O relacionamento que tem com alguém especial poderá avançar ainda mais. Mas não tenha pressa. É melhor deixar o amor se desenvolver como ele deseja. Não force nada, sabe que…

Dinheiro & Trabalho: Hoje você pode descobrir seus pontos fortes no trabalho e avaliar com mais clareza o quanto pode ganhar quando põe de lado sua tendência a suspeitas que consomem tanta energia e lhe roubam a inventividade e a… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: O amor será um grande gerador de bons sentimentos neste dia. Você saberá como e o que fazer para alcançar o coração dessa pessoa que tira o seu sono. Estará decidido a expressar…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho tudo vai correr, pode ter a certeza que, nos próximos dias a energia e o entusiasmo não o deixarão descansar um segundo. Em sua mente, as ideias vão se multiplicar, então a possibilidade de sucesso está bem próxima… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Muita coisa do que você tinha medo está desaparecendo e viverá lindos momentos de carinho e afinidades com a pessoa que gosta. Isto lhe dará a coragem que necessita para iniciar uma…

Dinheiro & Trabalho: Está chegando o momento que há muito tempo vem esperando, pela sua dedicação e o esforço que demonstra em cada tarefa que realiza poderá ascender de cargo e com isso vai melhorar muito seu lado profissional e econômico… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Dentro dessa amizade nascerá um novo tipo de relacionamento que trará a certeza de que o amor está se instalando entre você e a outra pessoa. Tudo é possível neste dia. É um bom…

Dinheiro & Trabalho: Alguém muito confiável da área profissional trará boas notícias e você sentirá que se abre uma janela de possibilidades que lhe permitirá abrir seu mundo profissional de forma grandiosa. Prepare suas cartas para… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Você descobrirá que muito do que acontece dentro de si é refletido na pessoa que ama. Não tenha medo de sentir e mostrar o que guarda no seu interior. Está chegando o momento que…

Dinheiro & Trabalho: No campo profissional, algumas situações serão desbloqueadas e se quiser iniciar novos projetos terá uma grande vantagem. Em particular, dias como hoje são ideais para quem deseja fechar uma negociação, uma venda… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Se você está querendo conquistar alguém, não se mostre frio por medo de ser rejeitado, poderá encontrar a reação oposta à desejada. É hora de expressar o que sente de forma…

Dinheiro & Trabalho: Em seu trabalho, você terá muitas oportunidades de crescimento profissional. Haverá uma chance de mudar de emprego, mas requer uma avaliação cuidadosa antes de você querer aceitá-la. Em termos de finanças, você… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: A ternura ocupará seu coração durante este dia. A comunicação no nível afetivo com uma pessoa especial será bastante favorável. Cada palavra será compreendida, levando em conta…

Dinheiro & Trabalho: Vai entrar em um excelente período laboral, pode ser um momento em que as águas se abram e um novo curso de ação se manifeste para uma mudança em todos os sentidos. A capacidade de enfrentar um novo desafio que vai… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: No campo sentimental você será mais tímido do que deveria, reúna forças e quebre os escudos em que costuma se esconder. Tome a iniciativa e não espere que as coisas boas surjam…

Dinheiro & Trabalho: Você terá uma excelente disposição astral para que sua vontade de trabalhar se manifeste fortemente. As estrelas invocam a força de seu planeta regente para que alcance todos os seus objetivos para este dia. Vai… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Este será um dia especialmente interessante nos assuntos do coração, você vai apostar sem medo de perder. Diga à pessoa que gosta tudo o que sente por ela, na pior das hipóteses, continuará…

Dinheiro & Trabalho: No campo profissional, as estrelas lhe trarão grandes benefícios e mais dinheiro. Graças ao esforço e à dedicação que teve pelo seu trabalho nos últimos tempos, vai receber uma ótima proposta por parte da diretoria que será… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: A Lua lhe dá uma auréola muito romântica, sonhadora e afetiva no campo sentimental. Deseja que a pessoa que gosta sinta o mesmo amor que você sente por ela. Vai fazer de tudo para…

Dinheiro & Trabalho: No âmbito laboral, as condições na empresa vão melhorar e você conseguirá funcionar de uma maneira muito melhor no seu ambiente de trabalho, ou seja, impondo sua maneira de agir e fazendo as coisas de uma… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

…

Leia também: Empresa abre 70 vagas de auxiliar de logística em Itapevi