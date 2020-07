Horóscopo do Dia | Confira as previsões para hoje (23/07)

Horóscopo do Dia para esta quinta-feira (23/07). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos.

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: O amor é um dos seus segredos mais bem guardados. A pessoa que você gosta nem imagina quais são seus sentimentos. Não pode obter esse relacionamento perfeito sem dar as pistas…

Dinheiro & Trabalho: Na área profissional, qualquer que seja a área de responsabilidade que você esteja desenvolvendo, levará um tempo extra para fazer um balanço e garantir que tudo esteja em ordem antes de continuar. Também pode… Continue lendo o horoscopo do dia do signo Leão

Publicidade

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Seus sonhos estão sendo realizados gradualmente. Você será capaz de conseguir algo que desejava com a pessoa que ama, um relacionamento maravilhoso. Sem tantas complicações…

Dinheiro & Trabalho: Em relação à sua vida profissional e financeira, as coisas estão caminhando para um terreno mais fértil. Certamente você terá que se dedicar muito mais para conseguir o que deseja, mas valerá a pena. No… Continue lendo o horoscopo do dia do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: As energias que o cercam podem se tornar excelentes, você tem em suas mãos um verdadeiro amor que se materializará em breve. Poderá fortalecê-lo um pouco mais sendo mais…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho será um dia em que tudo vai fluir com certa facilidade. Você certamente se sentirá animado e motivado para realizar todos seus deveres. Por outro lado, no plano econômico, está sabendo como administrar suas finanças, de modo que não terá problemas financeiros nestes dias. Também deve… Continue lendo o horoscopo do dia do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Hoje possivelmente perceberá que existe alguém do seu círculo íntimo de amigos que tem um interesse bastante óbvio por você. Talvez não tenha prestado atenção suficiente a essa…

Dinheiro & Trabalho: Quanto ao lado profissional e econômico, os astros apontam uma recuperação um tanto lenta, mas contínua. Se você confia em suas habilidades e também na vida, pode assumir o controle de suas finanças… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Hoje, a Lua o ajudará nos assuntos do coração garantindo um ótimo romance. Vai contar com seu carisma e confiança para atrair essa pessoa que ama para viver um lindo caso de…

Dinheiro & Trabalho: Terá grande satisfação com a atividade que desempenha, vai ter boas ideias e trabalhará muito para torná-las um sucesso. É hora de fazer propostas ao seu chefe e que ele as aceite. O céu econômico será relativamente… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Hoje provavelmente será um dia muito bom para o seu coração. Descobrirá que se sente muito confortável ​​com uma pessoa que conheceu recentemente. Embora, em princípio, seja…

Dinheiro & Trabalho: Em relação à vida econômica, vai alcançar as metas que você definiu para este dia em sua vida financeira. Você verá um novo e encorajador panorama aberto diante de seus olhos. Alguns de seus sonhos ou… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Tudo indica que as circunstâncias certas serão dadas para executar seus planos no amor. Vai se dirigir diretamente à pessoa que você gosta, demonstrando não apenas segurança…

Dinheiro & Trabalho: Vai ser um dia cheio de pequenos desafios. Portanto, é recomendável que, assim que iniciar seu trabalho, planeje seu dia com antecedência. Priorize o que é mais importante e concentre seus esforços na conclusão… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Você saberá como seduzir aquela pessoa especial que não pode remover de seus pensamentos. Sua energia pessoal está nos níveis mais altos e isso lhe dará um halo de força que…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, sua mente trabalhará de maneira rápida, ágil e inventiva, guiada pela intuição e brilhante. Como se fosse um gênio, suas ideias terão uma centelha muito especial, original e perturbadora. Aproveite a… Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você colocará a música do amor em sua vida, aquela melodia que dançará sem parar quando começar a se sentir especialmente apegada àquela pessoa especial. É o que você estava…

Dinheiro & Trabalho: Você se lançará totalmente em uma nova aventura de negócios. Uma maneira totalmente esperada de obter uma série de bons resultados incríveis. Aproveite a oportunidade para fazer o que mais gosta. Trabalhar… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Você vai se deparar com uma série de dilemas sentimentais que são inevitáveis. Quando o amor entrar em sua vida, nem vai conseguir acreditar. Tudo parecerá saído de um conto…

Dinheiro & Trabalho: Especialistas em economia acreditam que a recuperação ocorrerá dentro de um ou dois anos. Embora se no meio houver outra recaída, demorará um pouco mais. No seu caso, deve acreditar mais em você. É o momento… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Tudo o que você espera que chegue à sua vida sentimental será feito através de uma pessoa do seu ambiente. É alguém que conhece há muito tempo. Vai perceber que os sentimentos…

Dinheiro & Trabalho: Você está começando a recuperar o poder econômico de antes, mas ainda lhe falta um pouco mais. Faça a sua parte e poderá ver como pode reduzir algumas despesas diárias que podem não ser úteis. Aprenda a… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Quando as peças se encaixam de primeira, você pode ficar muito feliz. As coisas podem sair como deseja com alguém especial e podem acabar lhe dando tudo o que queria no amor. Está…