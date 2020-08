Horóscopo do Dia | Confira as previsões para hoje, sábado (01/08)

Horóscopo do Dia para este sábado (01/08). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Dê o primeiro passo e você verá como pode resolver qualquer situação e iniciar um belo relacionamento amoroso com essa pessoa. Faça disso um dos seus objetivos para ser feliz. Há também…

Dinheiro & Trabalho: Um ciclo está chegando com um potencial econômico muito alto em sua vida financeira; o melhor ainda está por acontecer, por isso, mantenha seus olhos fixos em seus objetivos, não se desvie deles e você… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

Publicidade

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Neste fim de semana, você está entrando no estágio de renovação total, em geral é um período com muitas possibilidades. Você estará no meio de uma temporada de novos encontros…

Dinheiro & Trabalho: Espere uma virada favorável em seus assuntos financeiros, pois hoje uma janela positiva se abriu em sua vida econômica e com ela você inicia um ciclo de crescimento financeiro que representará… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você finalmente recebe tudo aquilo que desejou em sua vida emocional, o mês de agosto que está começando hoje trará um grande amor para você. Não se surpreenda se a pessoa…

Dinheiro & Trabalho: Se você está procurando emprego ou querendo mudar de local de trabalho, a quinzena que começa nesta segunda-feira é o melhor momento para se candidatar ou fazer a entrevista de emprego que… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: As coisas começam a correr bem para você, mas apenas se você fizer sua parte e não se deixar levar pelo pessimismo. O principal é manter o seu entusiasmo. Há algo muito bonito em sua…

Dinheiro & Trabalho: Você está no limiar de um período de transformações interessantes na sua vida profissional. Um aspecto importante ocorre no seu trabalho, porque existe a possibilidade de uma transferência, mudança… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Você está prestes a começar algo muito bonito em sua vida, e o mês de agosto, que já começou, transformará radicalmente a maneira como você vê uma pessoa que até agora não mostrava…

Dinheiro & Trabalho: Coloque seu otimismo para trabalhar este mês, porque você precisará muito dele, já que certas inovações que exigirão muita paciência, serão implementadas e que ao mesmo tempo lhe proporcionarão um… Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: O que você está esperando no amor virá mais cedo do que você pensa. Neste fim de semana, você está no chamado tempo dos compromissos e encontros, onde tudo é possível, onde…

Dinheiro & Trabalho: Você será convidado para participar de um projeto muito exclusivo, os resultados mais promissores serão vistos em alguns dias, mas você deve começar a preparar as condições assim que receber a proposta. Não… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Seus problemas de amor estão sendo deixados para trás, seu mundo emocional se abre e permite que você entenda muito melhor como pode fazer para que o romance com essa pessoa…

Dinheiro & Trabalho: O que você faz a partir de agora será recompensado com louvor e mérito, mas não se deixe envolver pela bajulação, continue avançando e terá sucesso. Promoções e recompensas estão no… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: À sua frente, o caminho rápido do amor está se abrindo e você terá em suas mãos a possibilidade de transformar qualquer situação negativa que tenha acontecido com a pessoa que…

Dinheiro & Trabalho: Espera-se uma mudança positiva nos seus assuntos relacionados ao dinheiro, pois uma janela positiva se abriu em sua vida e que continuará a aumentar à medida que o mês avança. Você tem que ser… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Existem sonhos que se cumprem e seu coração não o engana com essa pessoa, portanto, não se surpreenda se muito em breve ela lhe faça uma proposta de amor, já que você…

Dinheiro & Trabalho: A próxima semana será de realizações, o dinheiro que você procura chegará às suas mãos no momento certo, portanto, não se desespere. No trabalho você está em um momento importante, porque terá que… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: No amor, haverá um presente inesperado, um convite que o surpreenderá, que lhe causará muita alegria e satisfação. Você está no meio de um estágio feliz, no qual muitos sonhos…

Dinheiro & Trabalho: Você tem pela frente dias que mostram muitas situações novas, especialmente no local em que trabalha, e se não tiver um emprego, prepare-se para obtê-lo rapidamente. Um evento lhe dará a… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: É hora de afastar o passado da sua vida e olhar para o seu presente com decisão, otimismo e segurança. O amor toca de perto o seu coração e, nos próximos dias, você ficará surpreso…

Dinheiro & Trabalho: Sua vida profissional é enriquecida com novos contatos influentes e através dos quais a sua renda aumentará em breve, à medida que for se integrando ao círculo de negócios deles. O resultado disso é que… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: A influência de seu regente muda tudo em sua vida, um período transformador está chegando, que é quando você conhecerá alguém que o fará sair de seu mundo habitual e entrar…