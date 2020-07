Lojas Torra abre novas vagas de emprego em Osasco

Uma das maiores redes de lojas de roupas populares do país, a Lojas Torra abriu novas vagas de emprego em Osasco.

Foram cadastradas nesta sexta-feira (31), no site Vagas.com, oportunidades na Lojas Torra do Centro de Osasco para operador de caixa, promotor de vendas, auxiliar de limpeza e promotor de cartão.

A empresa não divulgou os salários. São oferecidos benefícios como auxílio farmácia, assistência médica, odontológica, vale alimentação, vale transporte e desconto em produtos.

A Lojas Torra tem 26 anos de história e atualmente conta com mais de 60 lojas, em seis estados do país, com foco na venda de vestuário da moda a preços acessíveis.

Como se candidatar às vagas de emprego na Lojas Torra em Osasco:

É possível se candidatar às vagas de emprego na empresa por meio do site Vagas.com. Os interessados nas oportunidades de operador de caixa podem se candidatar por meio deste link. Quem quiser se candidatar às vagas de promotor de vendas, pode clicar aqui. Os candidatos a auxiliar de limpeza na loja podem clicar aqui. Já para quem se interessa no cargo de promotor de cartão, o link é este.

Para saber mais sobre essas e outras vagas na Lojas Torra, acesse o site de oportunidades de emprego da empresa, clicando aqui.