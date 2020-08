Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (06/08) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta quinta-feira (06/08). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: O amor está presente em sua vida, você apenas precisa aprender a ver os sinais que a pessoa certa está lhe enviando. Não tenha medo de se aproximar dela, afinal você também vai se…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, você conseguiu iniciar um novo ciclo e os resultados estão sendo o que estava esperando. Sabia que estava sendo avaliado pelos superiores pela maneira como se desempenha normalmente e isso confirmou…

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: A previsão para hoje no amor fala do fim do medo. Se, por algum motivo, o assustavam os relacionamentos, compromisso ou tinha medo de comunicar seus sentimentos, isso desaparecerá…

Dinheiro & Trabalho: Tente ser mais seguro em seu campo profissional. Decida quais etapas você pode seguir com firmeza para alcançar seus novos objetivos. Está desejando o sucesso mais do que nunca, mas para isso terá que ser mais…

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Tem uma pessoa que começa a mostrar mais interesse em você do que possa imaginar. Pode ser alguém que você conhece há muito tempo; uma amizade ou colega de trabalho. Não perca…

Dinheiro & Trabalho: Você encontrará de certa maneira uma pessoa importante que pode abrir um mundo inteiro de possibilidades no campo profissional. Cuidado com o que pensa, pois as ideias preconcebidas nem sempre são as…

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Vai ter momentos lindos com a pessoa que gosta. Pode abrir uma brecha para falar mais sério com ela mostrando o que realmente sente, poderá pedir um compromisso mais sério…

Dinheiro & Trabalho: O trabalho nem sempre é como você pensa, às vezes precisa enfrentar diretamente alguns desafios que surgem sem aviso prévio. Hoje será um dia em que terá que dar tudo de si e responder à altura por uma situação…

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Pode ser que até este momento você pode nunca tenha percebido o que significa amor verdadeiro. Com essa pessoa pode ter uma união que pode levá-lo a um elo inquebrável que nem…

Dinheiro & Trabalho: Ser intenso e amar o que você faz no trabalho é bom, mas também deve encontrar momentos de calma e reflexão, principalmente quando trabalha com outras pessoas. Porque muitos não entenderão o desejo que…

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Você frequentemente é muito medido com seus sentimentos. Hoje as estrelas o enfrentarão com o desafio de avançar diante de uma inesperada aventura de amor. Sua honestidade…

Dinheiro & Trabalho: Uma oportunidade de trabalho que você não esperava poderá aparecer durante o dia, deve pensar bem e escolher a que mais lhe convém. Muitas vezes temos medo de correr riscos, mas também devemos aprender que…

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Você encontrará a companhia ideal através dessa pessoa que conquistou seu coração. A construção do relacionamento será realizada com calma e certa dedicação. Juntos vão poder andar…

Dinheiro & Trabalho: Você está começando a passar por um estágio de mudança em todas as áreas importantes da sua vida. Está sendo muito bem avaliado em seu trabalho; portanto, não tenha medo de exigir um pouco mais de dinheiro…

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Nos assuntos do coração, você terá um ar totalmente satisfatório, uma maneira de fazer com que tudo acabe se encaixando perfeitamente. Planejará um encontro com a pessoa amada…

Dinheiro & Trabalho: Você nem sempre deve estar certo para ser uma pessoa de sucesso, muitas vezes poderá falhar e cair, o truque está na sua capacidade de se levantar toda vez que tropeçar em uma pedra. Lembre-se que sempre é…

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você está acelerando demais as coisas no amor; se estiver apenas começando a conhecer alguém tome as coisas com mais calma. Poderá estragar o terreno que já ganhou ao colocar…

Dinheiro & Trabalho: Seus assuntos profissionais serão a estrela do dia. As boas notícias que chegam à sua caixa de correio abrem novas expectativas e o orientam para uma energia e disposição anímica positiva. Poupar será uma questão…

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Hoje não sairá da cabeça de alguém que está muito apaixonado por você. Deve estar ciente de alguns sinais: um olhar fugaz, um rubor quando fala diretamente com uma pessoa, um…

Dinheiro & Trabalho: Sua criatividade no trabalho dispara, você terá ideias muito originais e brilhantes, que devem ser anotadas de forma detalhada. No dia em que tiver que agir, basta seguir as etapas que você já marcou. Então elas…

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: No amor, há sempre um momento em que a intensidade é reforçada; você sentirá que pode obter uma energia extra e fará o possível para conversar com a pessoa que está gostando…

Dinheiro & Trabalho: A cada dia que passa, você sente maior satisfação e alegria pelo cumprimento de algumas obrigações. Tomou gosto pelo dever graças às colocações astrais. Se as coisas não saírem da maneira que você quer, pode…

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: O amor está se manifestando em sua vida com toda a sua beleza e é hora de realizá-lo. Pode ser que a pessoa que gosta muito expresse seu interesse por você hoje, não perca a oportunidade…