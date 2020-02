Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (16/02/2020) para o seu signo

Horóscopo do Dia para este domingo (16/02/2020) . Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Vai usar seus dons e virtudes para fazer seu parceiro se apaixonar novamente. Seja criativo e faça-o entender a importância que tem em sua vida. É um bom momento para sentar e conversar sobre planos e metas futuras. Desfrutem juntos este dia.

Dinheiro & Trabalho: Está vindo uma semana agitada, cheia de trabalho, e vista de fora, isso lhe dá um pouco de estresse. No entanto, considere tudo o que ainda está por vir como um desafio e não deixe a ansiedade se estabelecer em sua… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: O relacionamento do casal melhora graças ao diálogo. Há mais compreensão por parte dos dois. Dessa forma, vocês encontraram uma ordem interna e, portanto, poderão desfrutar muito mais do que aquilo que têm em comum.

Dinheiro & Trabalho: Com a ajuda dos astros, verá que a abundância com a qual sonhou no passado assume novas formas e deixa as antigas para trás. Aprenderá a celebrar o que chega, mesmo que não seja exatamente o que você queria. No… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: A vida romântica será equilibrada pela ação das estrelas a partir da tarde. Graças à lua, você terá um descanso bem merecido em relação às mudanças e problemas sentimentais. O céu do seu signo permite o diálogo no casal. Se vocês quiserem fazer críticas construtivas ao outro, este é o momento.

Dinheiro & Trabalho: A luz solar se aproxima do seu planeta regente e o leva a novas experiências profissionais. A comunicação ocupará um espaço especial durante os próximos dias para que você possa mostrar suas melhores… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: A Lua trará emoção e paixão, e você desejará alcançar uma conexão mais profunda com seu parceiro. Precisará se fundir com sua alma gêmea de maneira física, sexual, emocional e financeira. Você procurará a intensidade em seu relacionamento e espera receber o mesmo nível de amor e compromisso.

Dinheiro & Trabalho: O trabalho toma mais horas do seu dia do que deveria. Você tem um certo vício em realizar seu trabalho e chega um momento em que não sabe como separar sua vida laboral da profissional. Aprenda a pisar, pouco a… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: A Lua estimula sua vida sexual e incentiva você a viver mais intensamente todos os momentos junto com seu parceiro. Você não vai querer perder esta oportunidade de amor por nada no mundo. Este maravilhoso tom energético os beneficiará com sua energia amorosa e agradável.

Dinheiro & Trabalho: Iniciará um novo ciclo no campo laboral. Você será extremamente responsável e estará muito focado em seus objetivos. Tanto que, sem querer, sua atitude será temperamental e até arrogante por não querer perder… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você fará tudo o que estiver ao seu alcance para se conectar melhor com seu parceiro, para passar ótimos momentos e enchendo sua casa de paz. Você está em boa harmonia com o universo, e é por isso que deseja fazer mudanças na maneira como vive o relacionamento.

Dinheiro & Trabalho: Um bom planejamento da sua agenda de trabalho será a chave para o sucesso. Dedique meia hora antes de começar a se organizar. É melhor que você o escreva em sua agenda e, ao finalizar cada tarefa, vá riscando-as. Assim… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: A vida amorosa neste dia se desenvolverá de forma estável. O relacionamento com seu parceiro da vida continuará sendo bastante agradável. Mesmo assim, será melhor para você ser flexível e optar por uma postura de “dar e receber” em questões de família.

Dinheiro & Trabalho: A previsão para as finanças diz que este é o momento certo para melhorar suas economias. Isso pode ser uma grande ajuda para você e sua família, especialmente para o futuro. Também pode fazer alguns… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: No campo do amor, no momento não haverá mudanças significativas nesse aspecto de sua vida. No relacionamento, as responsabilidades e obrigações do dia a dia deixam muito pouco tempo para você desfrutar da intimidade e, com isso, o relacionamento se torna um tanto rotineiro. Tente mudar isso.

Dinheiro & Trabalho: Quanto à previsão econômica, os astros revelam novas possibilidades financeiras ao seu alcance. No momento, tudo o que você precisará fazer é executar um bom plano de economia para quando chegar a hora de… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Você terá pela frente uma energia maravilhosa que afetará sua forma de se comportar, em especial com relação ao seu parceiro. Será mais carinhoso e mostrará o amor que sente por ele. O relacionamento vibrará de uma maneira mais positiva e os levará a ter lindos momentos.

Dinheiro & Trabalho: As questões de dinheiro irão muito bem, graças às configurações astrais. Agilizarão qualquer compra ou venda que você planejou. Atrairá dinheiro para suas mãos como se tivesse um ímã. Você pode gerar grandes… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: O aspecto harmônico das estrelas, continuam a proporcionar momentos de beleza espiritual e harmonia com seu parceiro. Você pode encontrar o espaço para combinar sensualidade com o gozo da alma. O relacionamento se tornará mais profundo e as visões do futuro que planejem hoje terão uma grande chance de serem realizadas a curto prazo.

Dinheiro & Trabalho: No campo financeiro há bons presságios. Você está chegando a um período de abundância muito significativo no material. No campo laboral, por sua vez, você se sentirá muito mais otimista e positivo. Suas… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: A predição no campo do amor fala de um trânsito planetário que faz com que seu parceiro e você se sintam mais comunicativos. Vocês sentirão maiores desejos e capacidade de se expressar e, com isso, o relacionamento estará mais forte. A comunicação no casal vai melhorar muito.

Dinheiro & Trabalho: Com relação às finanças, podem haver mudanças em suas fontes de renda ou em seu nível de ingressos. Poderá ter que reorganizar o controle ou precisar transformar seu relacionamento com o dinheiro. No… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Se você forma um casal, é provável que tente descobrir como se sente seu parceiro hoje. Uma comunicação profunda sobre seus ideais e desejos pessoais os aproximará ainda mais. Estará disposto a compartilhar mais tempo com ele. O relacionamento se tornará mais íntimo.

Dinheiro & Trabalho: Economicamente, os astros dizem que você está levando ao pé da letra todo o seu trabalho de gestão financeira. Este trabalho fornecerá a base para construir um novo caminho para a prosperidade. No campo profissional … Continue lendo o signo Peixes

