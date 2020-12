Horóscopo do Dia: previsões de hoje (26/12) para o seu signo

Horóscopo do Dia para este sábado (26/12). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Os dias que se aproximam serão inesquecíveis no plano sentimental, conhecerá seu futuro parceiro. Será mais corajoso e irá em busca do amor, declarando seus sentimentos para essa…

Dinheiro & Trabalho: No campo laboral, espere um pouco antes de tomar uma decisão que envolva deixar seu emprego e se aventurar em uma empresa totalmente desconhecida para você. Está em um ciclo de mudanças e transformações e… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: O amor sorri sempre e está onde você menos espera. Talvez aquela pessoa que achava que poderia ser apenas um amigo lhe dê uma boa surpresa, pode se transformar em algo muito…

Dinheiro & Trabalho: Um aspecto importante ocorre no seu trabalho, existe a possibilidade de uma transferência, mudança ou movimento que o beneficiará significativamente. Por outro lado, as coisas começam a correr bem para você, mas apenas… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Há uma energia muito boa no campo sentimental que o deixará muito animado. Tem em suas mãos a possibilidade de começar um relacionamento e ser feliz com essa pessoa que tanto…

Dinheiro & Trabalho: Um período bom está chegando. Nos próximo dias, surgirão oportunidades para negócios e trabalho, portanto, não perca a perspectiva ou a visão positiva das coisas. As coisas vão mudar com grande velocidade nas… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: É o momento de dar mais liberdade às suas paixões. Poderá encontrar os melhores argumentos para iniciar o namoro com aquela pessoa de quem gosta tanto. Seja criativo e faça-o…

Dinheiro & Trabalho: No campo profissional, planeje seu tempo adequadamente e você não terá atrasos. Um pouco de paciência é tudo o que é necessário durante esse estágio em que se sentirá sobrecarregado com o trabalho e com muitas… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: A amizade e união com certa pessoa é tão grande que às vezes não precisam de palavras para se comunicarem. Basta apenas um olhar para se entenderem. Neste dia, vai encontrar…

Dinheiro & Trabalho: É tempo de organização, comece a colocar tudo em ordem porque se aproximam dias de prosperidade financeira para os quais deve estar preparado em conseguir respostas rápidas e soluções que permitam crescer… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Com relação à pessoa que gosta, há muito tempo vem guardando o que sente. Hoje isso poderá mudar, vai conseguir expressar seus pensamentos com absoluta liberdade e, graças a isso…

Dinheiro & Trabalho: A prosperidade do dinheiro e da fortuna está aparecendo. O próximo mês traz consigo uma onda de oportunidades de negócios que aumentarão gradualmente suas finanças com o passar dos dias. Apesar do que possa pensar… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Finalmente, o amor chega até você com uma intensidade diferente; no entanto, pode perder a oportunidade se não agir de forma rápida e decisiva com essa pessoa. Aproveite qualquer…

Dinheiro & Trabalho: Você se sentirá calmo por ter em suas mãos o emprego ou posição que você pensou que iria perder ou estava em perigo. Iniciativa e dedicação o tempo todo devem ser os motores que o levem ao sucesso. Apesar dos… Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Está chegando um bom momento em que deverá definir se parte para a ação ou se fica esperando a outra pessoa decidir se permanece na solidão ou não. Não se deixe levar pelas circunstâncias…

Dinheiro & Trabalho: Não há nada negativo em seu ambiente de trabalho, porque o que aconteceu com você pode ser visto de diferentes ângulos; portanto, aproveite a energia necessária para transformar uma aparente falha em uma… Continue lendo o signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Está vivendo uns dias cheios de surpresas. Tomará coragem para se aproximar do coração dessa pessoa. Neste campo e aproveitando e energia da Lua, você trará à tona todos os…

Dinheiro & Trabalho: No campo profissional e financeiro, aplique sua experiência e conhecimento anteriores a uma situação de trabalho imprevista na qual você deve demonstrar sua capacidade. Ao fazer isso, ganhará o respeito de seus… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Com a forte energia das estrelas pode começar a definir um relacionamento muito estável. O importante é que você não perca a oportunidade e, quando surgir, troque informações…

Dinheiro & Trabalho: Há um astral de alegria que o rodeia durante esse ciclo e que o ajudará a receber o dinheiro que está pendente há algum tempo e que ainda não chegou até você. Aproveite estes dias carregados de energia em seu signo para… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Não haverá nada impossível no campo do amor, porque você está prestes a iniciar um belo romance com alguém, mas que ainda não está claro. Essa pessoa, você a conhece muito. Sempre…

Dinheiro & Trabalho: Você se encontrará diante de situações inesperadas em seu trabalho que o inspirarão a refletir e a retirar do ambiente tudo o que impede seu desenvolvimento. Aproveite este novo ciclo para fazer mudanças significativa… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Vão acontecer muitas coisas que você não tinha visto no campo sentimental, embora fossem evidentes. Como consequência disso, não perderá mais tempo e partirá direto para conquistar…