Horóscopo do Dia | Previsões para esta segunda-feira (05/10)

Horóscopo do Dia para esta segunda-feira (05/10). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: A Lua lhe traz boas notícias para este dia. Vai viver momentos muito românticos com a pessoa amada. Sentirá que estão mais próximos e a harmonia reinará entre vocês. A coragem inflará…

Dinheiro & Trabalho: Aprenda a ser um colega de trabalho melhor e um excelente aprendiz para todos que têm mais conhecimento e experiência do que você. Lembre-se de aprender a andar antes de correr. Um forte relacionamento profissional é… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Nos assuntos do coração, os laços de amor e carinho com a pessoa que gosta são bons e fortes. Vai receber o incentivo da Lua para planejar o momento certo em que falará sobre o amor…

Dinheiro & Trabalho: Se você tem planos ou projetos em mente, é hora de perceber que o sucesso não vem sozinho, que vai ter que mover o céu e a terra, se necessário, para alcançar seus desejos. Se você direcionar sua energia mental para… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Está chegando a hora para ter conversas sérias e fluidas com essa pessoa que não sai da sua cabeça. Diga a ela sobre seus sentimentos e suas expectativas. Será uma conversa em que vocês…

Dinheiro & Trabalho: No terreno laboral nunca é tarde se o que você deseja fazer é dar outro pequeno passo em sua carreira profissional. Pode ficar até um pouco mais tarde no escritório, analisar todas as possibilidades que tem em suas mãos e não… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Sua sensibilidade permitirá que você conecte seu coração ao da pessoa que gosta, sem usar muitas palavras. Seus esforços no plano sentimental terão o sucesso como resposta, tudo ficará…

Dinheiro & Trabalho: No campo laboral, hoje você deve estar muito atento ao seu instinto de caçador e o que seu olfato dizer é algo que vale a pena se envolver. Se abrir sua mente e seus olhos, verá muitas novas possibilidades de expansão. É… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: No plano sentimental você pode sentir uma forte conexão emocional com essa pessoa. Seu senso sentimental se destacará. De repente, poderá perceber o amor que sente por ela. Seu…

Dinheiro & Trabalho: Seu trabalho é uma parte importante de sua vida diária, o qual você deve cuidar especialmente agora. Não deixe nada para depois, realize tudo no seu devido tempo. Se não seguir um curso de ação definido, o resultado… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: No plano sentimental, você está equilibrado, já sabe o que deseja e, a partir daí, é capaz de dar e receber amor. Hoje poderá dar o primeiro passo para começar um relacionamento com…

Dinheiro & Trabalho: Para aspirar a melhores condições de trabalho, você não deve ter apenas um currículo mais competitivo, mas também precisa projetar uma atitude correta. Deve mostrar que é uma pessoa focada e responsável, que sabe ter… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Hoje você poderá reverter sua condição e começar uma nova história romântica com um amigo que deixou na memória distante e que retorna à sua vida por acaso. Embora talvez a partir…

Dinheiro & Trabalho: No campo laboral, deverá resolver um problema urgente. As instruções que você receber poderão ser confusas, mas com o tempo pode resolver tudo. Não tenha medo, você é a melhor pessoa para resolver este problema… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Uma saborosa atmosfera de amor está no ar, e você pode apreciá-la com grande pompa. Se está gostando de alguém, não hesite em puxar a agenda e ligar para aquela pessoa que…

Dinheiro & Trabalho: Cultive o relacionamento que você tem com colegas de trabalho e leve suas responsabilidades a sério. Aumente seu desejo de brilhar e renovará seus interesses intelectuais. Não embarque em projetos complexos para… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Sua vida amorosa será muito calma e previsível, há uma paz e tranquilidade geral. Desfrute desse palco harmonioso que a pessoa amada lhe dá. Você está em uma fase de felicidade…

Dinheiro & Trabalho: Você começará a nova semana cheio de ambição e quer mesmo virar o universo do seu trabalho de cabeça para baixo. A fortuna sorri para você, vai alcançar o sucesso, mas terá que suar muito. Poderá destilar certo… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Hoje terá uma conexão especial com a pessoa que ama, com a qual sentirá que os afetos e o romantismo aumentam dando-lhe mais força para falar. O amor é um motor para sua…

Dinheiro & Trabalho: No terreno profissional, existe uma corrente na qual você é uma pessoa muito bem vista e estimada, sua valorização aumentou e muitos querem beber da sua sabedoria e determinação. O gerenciamento do seu… Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Você se deixará levar pelo vento da paixão e procurará o momento certo para abrir seu coração com essa pessoa tornando seu dia mais bonito. Percebe que já não pode esperar mais porque…

Dinheiro & Trabalho: No campo laboral, seu objetivo será muito claro nestes dias. Vai custar-lhe menos para poder enfrentar certas mudanças, embora, em essência, sejam muito fáceis de fazer. Sua mente deve estar posicionada em tudo o que você… Continue lendo o signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Será um dia muito romântico em companhia de alguém especial. O fogo da paixão é perceptível quando você está ao lado da pessoa que ama e, portanto, é muito importante que prepare…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho você precisa dizer “não” e deixar de ser o único que resolve tudo no trabalho, mesmo que lhe seja difícil no início. As pessoas confundem as coisas, uma é ser uma pessoa boa e a outra é deixar que se aproveitem de… Continue lendo o signo Virgem

