Rompimento no piso assusta clientes e gera corre-corre no Shopping União de Osasco

No Shopping União de Osasco, um problema na junta de dilatação causou o levantamento de parte do piso da loja C&A em um dos andares, na tarde deste domingo (4).

Os frequentadores que presenciaram o episódio se assustaram e houve corre-corre.

Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e fiscalização do CREA foram acionados. A área onde ocorreu o problema foi isolada até a resolução e o shopping continuou funcionando. Não houve feridos.

Senhores as 17h55 recebemos um solicitação da Policia Militar para o que seria um apoio a oco. de policiamento, Av. dos Autonomistas, 1400 no Centro de OSASCO. Disponibilizamos 4 viaturas… (continua no tweet acima)

(continuação do tweet abaixo) …chegando no local confirmamos que se tratava de uma dilatação de parte do piso de uma loja, não houve desabamento e nem vítimas, local foi deixado aos cuidados dos engenheiros do Shopping União. #193R

— 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) October 4, 2020