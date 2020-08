Horóscopo do Dia | Previsões para hoje (03/08)

Horóscopo do Dia para esta segunda-feira (03/08). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos.

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Durante esses primeiros dias de agosto, você se sentirá mais confiante em suas possibilidades e no que pode alcançar quando se trata de ter ao seu lado quem gosta. Hoje à noite…

Dinheiro & Trabalho: Elimine da sua agenda as coisas que fazem você perder tempo e gastam sua energia, porque um cenário interessante de trabalho se aproxima, já que a partir de amanhã, novas opções serão abertas, este… Continue lendo o signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Neste dia você terminará com todas as dúvidas e receios que o incomodam ao pensar porque ainda não se decide em falar com alguém. Durante a semana você receberá sinais inequívocos…

Dinheiro & Trabalho: As vantagens que o trânsito planetário atual traz começarão a ser vistas a partir de hoje. Uma ideia que vem sendo cultivada há algum tempo, que se posta em operação, se tornará um negócio muito… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Com a vibração que existe hoje no seu signo, este será um ciclo intenso na sua vida amorosa. O que você pensa e sonha dará resultados. Um amigo lhe dará muitas alegrias quando…

Dinheiro & Trabalho: Momentos de decisão estão se aproximando carregados de novas responsabilidades e muito trabalho. Aplique toda a sua criatividade, conhecimento e você será bem sucedido com boas implicações futuras. Nos… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Felizmente, uma agradável notícia de amor ilumina seu dia e anuncia um encontro amoroso que em breve se realizará, começa uma etapa que será totalmente nova e com mais sentimentos…

Dinheiro & Trabalho: É algo que não sai da sua mente, e hoje você considerará a possibilidade de iniciar algum tipo de negócio por conta própria, mas que lhe permita continuar no seu trabalho. É o seu dia de revisar o que precisará… Continue lendo o signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Se você é um dos sagitarianos que está solteiro, saiba que o amor está se aproximando de sua vida de uma maneira inovadora e alegre, muito ao seu estilo de ser. O trânsito da Lua o ajudará…

Dinheiro & Trabalho: Começa uma semana intensa de trabalho, então a melhor coisa que você pode fazer é aproveitar ao máximo sua agenda e se preparar para o melhor, portanto, não se surpreenda se nos próximos dias você for… Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Está chegando um estágio em que o mais difícil é superado e você se abre para uma nova dimensão no amor. Ao pensar na possibilidade de ter o amor dessa pessoa, não se cerce de…

Dinheiro & Trabalho: Não fique chateado se algo não funcionar como o esperado ou se não entregar o que você esperava. Tudo tem seu tempo e, no momento, a melhor coisa para você é não desanimar com nada, porque pode… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Observe ao seu redor com muita atenção, porque há alguém que deseja se aproximar mais de você, mas que não ousa porque você não se mostra receptivo. Não perca essa oportunidade…

Dinheiro & Trabalho: As perspectivas são muito boas porque seu mérito será reconhecido e você estará estável em seu trabalho. É possível até que em breve eles aumentem seu salário. Há um ambiente de prosperidade e… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Sua vida amorosa é inundada por vibrações positivas e este mês coloca você no modo de atração permanente. Novas possibilidades de amor surgem e sua intuição atingirá a marca quando…

Dinheiro & Trabalho: Existem no seu horóscopo vibrações que apontam que as suas chances de ter o emprego desejado em suas mãos estão mais próximas do que nunca. No trabalho atual não se desmotive por uma mudança… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Este é um dia de boas notícias, uma pessoa interessante entrará em sua vida para alegrar seus dias e com o desejo de compartilhar com você suas experiências mais íntimas e sensuais…

Dinheiro & Trabalho: Você começará a notar mudanças positivas em sua vida profissional, você está iniciando um ciclo de realizações que o ajudarão a resolver problemas de trabalho pendentes e a gozar de uma posição melhor… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Não se preocupe se um tom de saudade ou tristeza invadir um pouco do seu tempo, pois com o passar do dia você se recuperará. Embora não perceba, você está mais sensual do que…

Dinheiro & Trabalho: Existem boas perspectivas associadas à sua vida profissional. Espere o melhor de um contrato e, embora pareça que as coisas não estão como deveriam, suas impressões podem ser originadas por… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Um ambiente maravilhoso está sendo criado hoje para você ter dias de amor e romance. Ligue para uma pessoa que você não vê há muito tempo, entre em contato imediatamente…

Dinheiro & Trabalho: Uma ideia um tanto ousada que você pensa repetidamente mostra possibilidades de sucesso durante o dia de hoje. Possivelmente, como consequência, você decide iniciar um projeto muito bem… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Você sente uma vibração íntima, seu carisma natural aumenta e com tudo isso causará um forte impacto na pessoa que lhe interessa, algo extremamente promissor que o deixará com…