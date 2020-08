Clássico do romance, Love Story chega à Netflix

O filme Love Story chegou à Netflix neste sábado (1°). O longa é um clássico do romance, de 1970, que emocionou muitos espectadores ao ser exibido nos cinemas. A produção é dirigida por Arthur Hiller e estrelada por Ali MacGraw e Ryan O’Neal.

Sucesso de bilheteria, o filme recebeu o Globo de Ouro em cinco categorias e ganhou o Oscar de Melhor Trilha Sonora, sendo ainda indicado ao prêmio em outras seis categorias.

Em Love Story, um jovem de família muito rica e estudante de Direito conhece e se apaixona por uma estudante de música e acabam se casando algum tempo depois. Porém, o pai do rapaz não aceita a nora, por ela ser uma moça de família humilde, e acaba deserdando o filho. Algum tempo depois, a moça tenta engravidar e não consegue; vai então fazer exames e descobre que está gravemente doente.

Outras estreias

A Netflix está recheada de estreias para o mês de agosto. Nessa semana, entre os lançamentos de destaque estão a série do youtuber osasquense Felipe Castanhari, Mundo Mistério, que chega à plataforma na terça-feira (4), e novas temporadas de Lúcifer, The Rain e do seriado brasileiro 3%.