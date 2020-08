Prefeitura de Itapevi assina convênio para instalação inédita do Teatro Municipal

A Prefeitura de Itapevi e o governo do estado firmaram convênio para a implantação do inédito Teatro Municipal na cidade. O documento foi assinado na terça-feira (28), em parceria com a Secretaria Municipal de Planejamento e a Secretaria de Cultura e Economia do estado paulista.

O novo equipamento público de Itapevi será instalado no segundo andar do prédio da Secretaria de Educação, na rua Professor Irineu Chaluppe, nas dependências do Centro Municipal de Formação de Professores Anísio Spínola Teixeira.

O valor do convênio referente à reforma e adequação de espaço é de R$ 2.154.435,92, sendo R$ 1,5 milhão de recursos vindos do governo do estado e R$ 654.435,92 da Prefeitura de Itapevi. Os recursos estaduais serão destinados por meio de emenda parlamentar.

Publicidade

“É uma notícia muito feliz para a Cultura de Itapevi. Teremos um espaço para o desenvolvimento pleno das artes cênicas. A nossa juventude e a nossa melhor idade terá um dispositivo de cultura em nosso município”, afirmou o prefeito Igor Soares.

O prazo de vigência do convênio é de dois anos. A iniciativa pode ter seu prazo de execução prorrogado, mediante termo aditivo e prévia autorização da secretaria estadual, observado o limite máximo de cinco anos da vigência.

Projeto do Teatro Municipal de Itapevi

De acordo com a administração municipal, o projeto está em fase final de elaboração e deverá passar por processo licitatório em breve. O auditório do equipamento público deve conter 323 lugares, com acesso por meio de um elevador social panorâmico ou escada em estrutura metálica já existente no local.

O novo teatro contará com saída de emergência com a colocação de placas e luminosidade de sinalizações. Os camarins e banheiros serão completamente reformados, assim como os acessos ao palco. As instalações elétricas e hidráulicas serão completamente revisadas e substituídas para oferecer mais segurança e conforto à plateia.

O espaço ganhará ainda nova iluminação, instalação de novos aparelhos de ar condicionado, cortinas, microfones, tela de projeção de led, canhão de luz, alto falantes, pisos e corrimões modernos, além de sala de controle de áudio e vídeo, nova pintura e adequação de espaços com acessibilidade.

…

Leia também: