Skate Park Itapevi está aberto ao público

A construção do Skate Park de Itapevi foi concluída pela Prefeitura. O espaço, que fica na avenida Feres Nacif Chaluppe, 75, ao lado da delegacia, já está aberto ao público, mas é necessário utilizar máscara em suas dependências.

O espaço de lazer é um dos mais radicais e maiores da região, com um complexo de pistas, com Bowl de 350 m², Overall de mais de 1.400 m² e Banks iniciantes de 200 m².

“Fizemos uma pista de skate de verdade, com um bowl de quase três metros. Essa é uma opção para que o skatista não precise sair da nossa cidade. É uma pista profissional e de primeiro mundo”, afirma o prefeito Igor Soares.

No local há ainda uma pista street de 750 m², com rampas retas, quarters, corrimãos, caixotes, palcos, escadas, fun box, spinner, vulcões e double waves. Também há arquibancadas e espaço para convivência.

“Essa é uma obra que foi construída com a participação dos jovens skatistas de Itapevi. Aceitamos as sugestões e construímos uma das maiores e mais modernas pistas de skate da região. Investir em lazer e esporte é fundamental para o desenvolvimento de uma cidade”, completa o prefeito.

Durante o período de pandemia de covid-19, a Prefeitura de Itapevi recomenda que os munícipes utilizem o espaço com máscara e com o cuidado de evitar aglomerações.