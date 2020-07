Horóscopo do Dia | Previsões para hoje (04/07)

Horóscopo do Dia. Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos para hoje, sábado (04/07).

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Não importa o que aconteça, porque agora você está no controle de sua vida, seus sentimentos, seu destino. A influência cósmica que o está envolvendo, traz para você a presença…

Dinheiro & Trabalho: Aproveite o dia de hoje e livre-se de todos os documentos sem nenhuma função, mas que ocupam apenas espaço e seguram você no tempo, fazendo isso, terá mais clareza para ver para onde deve… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Este fim de semana será de revelações de amor com novos encontros e possibilidades em sua vida. Prepare-se para o melhor, porque a realidade que aparece em seu panorama de amor…

Dinheiro & Trabalho: Você descobrirá que existem interesses com habilidades inatas que você possui – que mais do que um hobby ou entretenimento também são fontes de renda e uma maneira agradável de trabalhar ao… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Algo curioso acontecerá em sua vida amorosa, porque de repente você será contatado por alguém que não vê há muito tempo e a voz dessa pessoa ao telefone ou mensagem será motivo…

Dinheiro & Trabalho: Um novo trabalho que aparece em sua vida será uma maneira de acabar com seus piores pesadelos. O fato de conseguir um emprego mais estável, eliminará a sensação de que algo ruim poderia… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Este dia tem todas as características de ser um excelente dia em assuntos do coração. Você acaba com uma dúvida e novamente sente-se no controle de sua vida afetiva a ponto de saber…

Dinheiro & Trabalho: Afaste ideias negativas de sua mente e avance para o futuro com a garantia de que atingirá suas metas de trabalho rapidamente, desde que comece a focar em uma direção sem olhar para os lados. Com… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Em alguns dias, você terá a oportunidade de viver um encontro emocionante, cheio de paixão e entusiasmo, e a partir de agora você se sentirá envolvido por esse tom de alegria e felicidade…

Dinheiro & Trabalho: Você será convidado nos próximos dias, a participar de um grupo de trabalho ou de uma atividade que será nova para você e que o enche de ansiedade e satisfação. Aceite, você será capaz de… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Uma pessoa que no passado fez você viver momentos muito agradáveis ​​está mais uma vez cruzando seu caminho e pode haver uma segunda chance. Analise seu presente, se você se sentir…

Amor: Uma pessoa que no passado fez você viver momentos muito agradáveis ​​está mais uma vez cruzando seu caminho e pode haver uma segunda chance. Analise seu presente, se você se sentir…

Dinheiro & Trabalho: Descarte coisas supérfluas e inúteis e não permita que um pensamento negativo o impeça de alcançar sua realização profissional. Você tem decisões importantes e novos objetivos à sua frente. Tire….

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Hoje você terá diante de si um belo caminho em sua realidade afetiva, tudo indica que um novo caminho está se abrindo à sua frente quando se pensa em amor. Você definirá uma situação…

Amor: Hoje você terá diante de si um belo caminho em sua realidade afetiva, tudo indica que um novo caminho está se abrindo à sua frente quando se pensa em amor. Você definirá uma situação…

Dinheiro & Trabalho: Quando esse colega aponta um erro e sugere uma outra opção, não leve para o lado pessoal, pelo contrário, seja grato, porque dessa maneira você não corre o risco de repeti-lo e acabar desperdiçando tempo…

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Embora tudo pareça ser o ideal para ser feliz, não tenha pressa em dizer “sim” a uma

pessoa com quem você se relaciona, mas que ainda não a conhece bem o suficiente, não se guie…

Dinheiro & Trabalho: Você está em um ciclo ideal para fazer tudo o que requer criatividade. Se você tiver tempo livre, reserve-o diariamente para realizar um sonho, faça algo que realmente lhe agrade e que o ajude a alcançar sua… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Surgirá uma pessoa mais jovem e que se sentirá atraída por você, mas devido à diferença de idades, você ficará um pouco inibido para aceitar essa situação. Se for esse o seu caso…

Dinheiro & Trabalho: Se você não tira férias há muito tempo, hoje é um dia para planejar seu próximo período de descanso, desconectando-se de tudo ao seu redor. Não esqueça que, para

produzir mais, você deve estar no melhor… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Este é um dia intenso dentro da sua perspectiva de amor. Sua fantasia e poder de sedução estão voando a mil por hora, liberte a criatividade tão típica sua, que enlouquece quem…

Dinheiro & Trabalho: Não é conveniente que você responda imediatamente a uma das propostas de trabalho que vai receber, já que pode criar uma certa frustração se ela não sair como você pensa, portanto, é necessário… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Você colocou os olhos em uma pessoa, mas ela não está respondendo da maneira que você gostaria que fosse, hoje, portanto, é dia de usar seu charme e carisma, que ​​serão chaves que…

Dinheiro & Trabalho: Nesta semana, que começa hoje para seu signo, é um ciclo de prosperidade para quem trabalha por conta própria, bem como para aqueles que o fazem desde casa, é um bom período para… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Você tem uma maravilhosa paisagem astral à sua frente, pode ser um dia para a chegada de um novo amor ou de reconciliação. A versatilidade típica de seu signo atrairá para sua…