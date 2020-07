Horóscopo do Dia | Previsões para hoje, terça-feira (14/07)

Horóscopo do Dia para hoje, terça-feira (14/07). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos.

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Não deixe que seus pensamentos pessimistas o afastem da possibilidade de ser feliz. Existe uma influência astral muito favorável que o ajudará a entender melhor o comportamento…

Dinheiro & Trabalho: O que você esperava se concretiza e determina uma mudança significativa em sua vida profissional. É um dia para deixar tudo em dia, se organizar para essa nova etapa que o levará a um mundo… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: É o momento de acreditar em você, em sua beleza como um todo, de deixar para trás toda e qualquer lembrança ruim, que o impede de avançar no amor e se projetar com um passo…

Dinheiro & Trabalho: Este não é o momento da precipitação, mas de avaliações, pois novas situações surgirão e você terá que decidir sabiamente o que é melhor dentro das propostas que lhe serão apresentadas, para conseguir… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Hoje você se sente renovado, pronto para viver com intensidade o que a vida está lhe oferecendo. Um novo dia de amor e alegria amanhece para você e com essa disposição atrairá a…

Dinheiro & Trabalho: Tome especial cuidado para não reagir exageradamente a uma crítica feita sobre seu trabalho. A melhor atitude é ouvi-la e processá-la para ver se há um teor de verdade nela e se você deve aplicá-lo em… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Agora existem muito boas perspectivas em sua vida emocional, portanto, não se limite, entre no mundo de alguém que está girando em sua cabeça e liberte suas emoções. Muitas vezes…

Dinheiro & Trabalho: Hoje tenha muita paciência, porque nem todo mundo tem sua capacidade de trabalho e disciplina e, às vezes, você precisa ser um pouco mais tolerante do que o esperado para não se irritar com… Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: A influência da Lua hoje o ajudará a acabar com certos freios ou inibições que o prendem. Você é o exemplo da vontade em tudo o que se propõe a alcançar, e no amor não pode…

Dinheiro & Trabalho: Durante este ciclo astral você notará como novos horizontes profissionais estão começando a se vislumbrar em sua vida. É a melhor coisa que pode acontecer com você, para que… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Vênus traz hoje à tona o melhor de seu carisma e durante esse ciclo, e quando se fala de amor e relacionamentos o importante é que você tenha sua mente aberta para o que pode surgir…

Dinheiro & Trabalho: As experiências passadas devem servir de estímulo nesses momentos, para que você não repita os mesmos erros, mas que aprenda com eles nesta nova etapa de sua vida profissional que está se abrindo… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: A energia deste dia enche você de coragem para declarar seu amor a uma pessoa que o atrai muito e que já deus alguns sinais, tímidos, mas que você captou. Você pode deixar a timidez…

Dinheiro & Trabalho: As chances reais de conseguir um emprego ou um aumento no atual aumentam. Mantenha uma atitude muito alerta, porque as oportunidades de melhoria passarão muito rapidamente à sua frente… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Este estágio que está começando agora em sua vida será emocionante e se você se sentir impelido a mostrar o que sente, sonha e imagina para quem muito gosta, mas de uma maneira…

Dinheiro & Trabalho: Existem bons aspectos astrais em sua vida profissional que você começará a notar a partir de hoje, este é o momento de reconsiderar, resolver, para entender melhor o que você deve fazer para… Continue lendo o signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: É o momento da revelação sentimental, não fique esperando pela iniciativa de quem você gosta, demonstre primeiro o que você sente por ela. Aproveite esses minutos para mostrar…

Dinheiro & Trabalho: Mudanças importantes estão chegando em sua vida profissional neste período pelo qual você começa a entrar. Este é um estágio de renovação financeira dentro do seu horóscopo. Sua curva de crescimento… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: No amor, tudo é possível e até as situações mais difíceis começam a dar uma guinada positiva na sua vida amorosa. Uma pessoa com a qual cruza praticamente todos os dias está começando…

Dinheiro & Trabalho: Uma boa opção de carreira será apresentada em breve, na forma de um novo cargo ou um outro emprego. Esse ciclo que você vive o inspira a se lançar em algo novo, ser diferente e não ter medo do… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Tudo acontecerá de uma maneira surpreendente, um sonho relacionado com uma pessoa que não passa pela sua mente que tenha algum interesse por você, tem um símbolo específico…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho você precisa fazer valer seu conhecimento e prestígio, já que a situação assim o exige e é isso que eles esperam de você. Quando se trata de dinheiro, seja paciente, espere um pouco e você… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Muitas vezes na vida você, por timidez ou receios, não tem conquistado a felicidade, por isso, hoje não deixe que esse dia acabe sem expressar seu amor e dizer à pessoa que gosta o…