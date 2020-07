Deputado paulista chama Whindersson de “corno” e troca farpas com o humorista

O deputado estadual paulista Gil Diniz, o “Carteiro Reaça” (PSL), trocou farpas com Whindersson Nunes no Twitter no fim de semana após fazer piadas sobre uma suposta traição da ex-mulher do humorista, a cantora Luísa Sonza, com o cantor Vitão, quando eles ainda eram casados.

Luísa Sonza e Vitão têm sido vistos juntos circulando por Alphaville, onde ela passou a morar, em uma mansão de R$ 4 milhões, desde a separação.

No bate-boca com o deputado, após Whindersson perguntar qual gosto tem lamber as botas de um militar, expressão pejorativa usada para definir alguém submisso a militares, Gil Diniz rebateu compartilhando uma foto na qual uma funkeira simula fazer sexo oral em Luísa Sonza e a legenda: “Vou perguntar para o Vitão que gosto tem”.

Kkkkkkkkkkkkkk se esforçou kkkkkk 😂😂😂😂😂

O bixim https://t.co/AD2pM5QXnR — Whindersson 🏠 (@whindersson) July 12, 2020

Whindersson não deixou barato e retrucou Gil Diniz: “Galera, eu vejo as piadas tudo, de corno, de Vitão (…). Agora DEPUTADO com p*taria do nada? Esses caras ganham dinheiro de vocês. Eu tô rico galera, tô de boa, mas vocês que se f* aí com esses caras. Palhaçada isso com vocês”. O humorista observou ainda: “Imagina o tipo de decisão que esse cara toma por alguém? Preocupa uma p* dessas, viu”.

Gente sobre piadas, eu já disse, acho engraçado várias, dou RT no Deputado pra vocês verem, imagina o tipo de decisão que esse cara toma por alguém, preocupa uma porra dessas viu https://t.co/RjeNFXIXOu — Whindersson 🏠 (@whindersson) July 12, 2020

A troca de farpas continuou e o deputado estadual paulista acusou Whindersson Nunes de querer censurá-lo e compartilhou a imagem de um boi e um toureiro.

Gil, você pode ser nordestino, mas não exerce. Nordestino é o povo mais gente boa do planeta, nós recebemos as pessoas com sorriso pq somos felizes, e a gente não mexe com a família dos outros, no fim, tu peidou pra dentro pq tu é um fraco man https://t.co/JZhFVxEAu7 — Whindersson 🏠 (@whindersson) July 12, 2020