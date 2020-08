Horóscopo do Dia | Previsões para o seu signo hoje (07/08)

Horóscopo do Dia para esta sexta-feira (07/08). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: No amor, existe um caminho que o une a essa pessoa, alguém que jamais deu sinais de sentir algo por você, mas que agora mostra que é possível alcançar a felicidade, um estado de paixão…

Dinheiro & Trabalho: Uma grande quantidade de energia, tanto física quanto mental, pode ser canalizada para algumas opções diferentes que podem se tornar grandes negócios. Se você tentar algo fora do comum, esse é… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

Publicidade

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Para você hoje o amor parece que foge e a solidão não quer ir embora. Fique calmo, as coisas ficarão em ordem quando você mudar essa percepção da vida. Talvez não tenha notado a…

Dinheiro & Trabalho: Este é um daqueles dias em que as pessoas certas que você conhece valem mais do que qualquer outra coisa, por isso mantenha sua pasta de contatos profissionais sempre atualizada. Você está… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: O melhor de você deve surgir para trazer o amor de volta, sua vida pode e deve mudar, mas para isso, terá que usar toda a sua energia e alegria. Você receberá notícias de quem se afastou…

Dinheiro & Trabalho: Tente frear sua necessidade de planejar demais as coisas, porque isso beira mais um controle do que planejamento, o que lhe traz estresse e não lhe permite fluir com tranquilidade no trabalho. Neste… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: De quem você menos esperava, você receberá uma surpresa apaixonante, uma mensagem que vai mudar tudo. Sua vida vai mudar, a solidão desaparecer e você vai sentir uma…

Dinheiro & Trabalho: Na sua profissão você está em um ponto que é decisivo para você. Ouse dar esse passo que o faz hesitar há alguns dias. Qualquer começo que mostre coragem de sua parte será bem recompensado. Nessa nova… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Falta de confiança, sensação de perda no amor, tenha calma e recupere sua autoestima. Você tem uma maneira especial de mostrar o amor que sente por alguém e agora é…

Dinheiro & Trabalho: Sua natureza criativa é útil, mas apenas se você a combinar com foco e perspectiva. Se você não tem disciplina para fazer as coisas, não poderá atingir seus objetivos hoje. Faça o seu melhor para combinar… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Você está seguindo o caminho errado no amor, terá que colocar muito mais da sua parte se quiser que o amor dessa pessoa entre em sua vida. As coisas não são como você supõe…

Dinheiro & Trabalho: Não tenha medo de tomar uma decisão hoje, mesmo que você não esteja tecnicamente em posição de fazê-lo, suas habilidades de liderança prevalecem, e se você pensa na possibilidade de realizar um… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Esperança em um futuro melhor no amor, porque alguém entrará em sua vida e poderá contribuir exatamente com o que você precisa. Surpresas e bons momentos farão parte da jornada…

Dinheiro & Trabalho: Qualquer que seja o projeto em que você esteja trabalhando atualmente, você receberá um poderoso impulso de energia ao procurar respostas vindas de alguém de um outro país. Você receberá uma… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Preste atenção aos seus sonhos relacionado ao amor, que mostram claramente o caminho a ser seguido. Com essa pessoa você vai viver um relacionamento intenso, a começar por…

Dinheiro & Trabalho: Tente agir com mais clareza, pois a presença lunar o favorecerá nos negócios, finanças e trabalho hoje. Aproveite a boa energia para enxergar outras opções profissionais, já que no campo econômico, passará… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você encontrará o caminho para a felicidade quando se convencer de que perde tempo insistindo em uma pessoa que não está interessada em você. A partir de então sua vida estará cheio…

Dinheiro & Trabalho: Começa um período de resultados favoráveis para todos os assuntos legais relacionados à sua vida financeira. Você encontrará oportunidades interessantes para ganhar dinheiro, hoje e a médio prazo. Talvez… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Boas intenções não são suficientes no amor, você precisa mostrar com atos o que sente e que quer do amor. Fique atento aos sinais que surgem quando você se encontrar com uma pessoa…

Dinheiro & Trabalho: Os eventos no mundo do trabalho são naturalmente a seu favor e isso resultará em benefícios para você. Se você precisar de um emprego, este é um bom momento para se apresentar a potenciais… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Vai melhorar a sua situação no amor, uma mudança acontecerá inesperadamente, seja paciente, já que alguém está por aparecer vindo de um outro lugar muito distante. Você apenas…

Dinheiro & Trabalho: Você está em um bom período de crescimento econômico que lhe permitirá sair muito bem de situações difíceis, mas o grande momento que você espera para ganhar mais ainda não chegou, é apenas… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: No plano do amor, a pessoa em que você está interessado começará a olha para você de uma outra maneira. Você já fez a sua parte, despertou a atenção dela e agora só tem que esperar…