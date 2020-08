Horóscopo do Dia | Previsões para o seu signo hoje (16/08)

Horóscopo do Dia para este domingo (16/08). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Possivelmente você está sentindo um formigamento ao olhar para um colega de trabalho ou um amigo. O amor por aquela pessoa que vê todos os dias e que conhece suas preferências…

Dinheiro & Trabalho: O sucesso nem sempre é o que você vê nos filmes. A vida é mais simples e você pode se sentir realizado com menos do que muitos acreditam. Os sítios astrais convidam você a focar sua atenção no cumprimento… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Muito do que você imaginou como o amor ideal, começará a se manifestar. Precisa se conectar com sua intuição para descobrir o caminho que deve seguir se quiser que essa pessoa especial…

Dinheiro & Trabalho: Se algum colega de profissão mostrar um comportamento desatento ou desagradável com você, não permita que isso altere sua calma e confiança em suas habilidades profissionais. De forma alguma você deve ser… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Pode ser um dia favorável nos assuntos do amor. Você vai descobrir que existem laços intensos de paixão com alguém especial, mas não será apenas isso que os manterá unidos, também…

Dinheiro & Trabalho: Você estará sendo privilegiado para iniciar um projeto profissional que resultará em melhores rendimentos. Não fique impaciente, vai ver um florescimento do que fez em outras épocas. O positivo disso é a compreensão… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Existe uma energia conquistadora que leva você a obter resultados concretos no campo sentimental com a pessoa que gosta. Você viverá todas as suas experiências amorosas com muito…

Dinheiro & Trabalho: Os astros aumentam suas chances de ganhar na parte material, mas também em fama e boa reputação. Você terá a sorte de saber que o que plantou no passado está valendo a pena no presente. Se deseja iniciar novos… Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Conhecerá alguém em que a atração será mútua e instantânea. A paixão estará assegurada neste encontro, que por outro lado, será irresistível. Poderá iniciar o relacionamento…

Dinheiro & Trabalho: No campo econômico e profissional, a chave poderia ser: se você puder imaginar algo, pode torná-lo realidade. As estrelas garantem sua própria sorte trabalhando duro e ativamente moldando seu próprio futuro. Também… Continue lendo o signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Esse relacionamento de amizade está cada vez mais sólido, o universo está apoiando qualquer desejo de união. Você deverá ser mais sensível, mas ao mesmo tempo claro em suas propostas…

Dinheiro & Trabalho: Quanto ao campo profissional, você vai trabalhar mais duro do que nunca, vai dar o seu melhor e é assim que vai se destacar, haverá mais progresso e vai garantir o sucesso. Na parte econômica, graças ao trabalho, você… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Se você está há algum tempo pensando em avançar e se declarar para iniciar um relacionamento com essa pessoa, talvez tenha chegado o momento de dar esse importante passo…

Dinheiro & Trabalho: Será um período perfeito no trabalho. Terá dias pela frente em que será beneficiado pelos astros. Poderá finalmente concluir um assunto que é muito importante para você. Seu crescimento profissional depende de uma… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: As estrelas mostram a possibilidade de conhecer alguém que se apaixonará perdidamente por você e que também será receptivo aos sentimentos dessa pessoa. O amor será…

Dinheiro & Trabalho: Você será muito ativo e se sentirá vigoroso e eficiente em sua vida profissional. Estará sendo desafiado pelo destino a expor sua força e sua capacidade de trabalhar. Será um exemplo para seus colegas que… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Você está prestes a entrar em contato com um amor do passado que está voltando. Pode ser alguém com quem estudou, alguém com quem você compartilhou muito e que conhece…

Dinheiro & Trabalho: Graças ao excelente aspecto da sua energia, você será mais uma vez protagonista no mundo do trabalho. A fase mais importante dessa influência ocorrerá em alguns dias. Por outro lado, você deverá ter ideias… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Você tem uma maneira sensível e distante de se relacionar que pode confundir a pessoa que quer se aproximar, mas não tem coragem suficiente. Se deseja iniciar um relacionamento…

Dinheiro & Trabalho: Os astros dizem que entrará em um ótimo período no campo laboral. Haverá um clima de camaradagem e cumplicidade no trabalho e, portanto, a colaboração entre todos aqueles que participam de sua vida… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Terá que mudar seu ponto de vista se quiser conquistar alguém com quem quer se relacionar. Você deve prestar mais atenção às suas sensações e menos às impressões físicas ou externas…

Dinheiro & Trabalho: Os astros lhe dão muita energia e coragem, alegria no risco e na aventura, muita vontade de trabalhar e também uma forte vontade de viver de acordo com seus instintos. É possível que deseje começar algo… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: O amor vai bater com força na sua porta e você não será capaz de negar ou ignorar seu chamado. Vai conhecer uma pessoa pela qual experimentará sentimentos muito intensos. Jogar-se…