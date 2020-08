Obra de duplicação da estrada de Caucaia do Alto é concluída

A Prefeitura de Cotia concluiu o projeto de duplicação da Estrada de Caucaia do Alto, a Avenida Ivo Mário Isaac Pires. Em cerca de um ano e meio, aproximadamente 12 quilômetros de via foram duplicadas.

Além da duplicação, a estrada ganhou canteiro central, paisagismo, iluminação de LED, fiação subterrânea, novos abrigos de ônibus, novos retornos, nova sinalização, guias, sarjetas, reforço na base do pavimento, implantação de tubulação de águas pluviais e implantação de boca de lobo, travessia de aduelas no km 6 em uma área de preservação, conforme exigido pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAAE).

A melhoria viária na porta de entrada de Caucaia do Alto, a partir da rodovia Raposo Tavares, viabiliza ainda desenvolvimento econômico e auxilia no escoamento da produção agrícola da região.

Publicidade

Já em relação à ampliação do viaduto e execução da passarela, a Prefeitura de Cotia está com os projetos prontos, aguardando apenas que as concessionárias Rumo AS (ferrovia) e Enel, de energia elétrica, apresentem eventuais alterações necessárias e autorizem a execução do trabalho.