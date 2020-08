Primeira consulta nas UBSs de Barueri pode ser agendada via app

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Barueri estão retomando as marcações de consultas gradualmente. Para evitar aglomerações, foram criados canais para que os munícipes possam fazer o agendamento de primeira consulta, sem precisar ir até a unidade.

É possível agendar um horário pelo APP Barueri, que pode ser baixado gratuitamente nas principais lojas de aplicativos e está disponível para celulares Android e IOS. Também há a opção de marcar por meio do telefone (11) 4349-0600. Outra opção disponível é o agendamento via e-mail, que deve ser enviado à UBS mais próxima da residência do munícipe (confira abaixo).

A Prefeitura de Barueri reforça que esses canais são disponibilizados apenas para marcação de primeira consulta. Retornos e exames devem ser agendados presencialmente na unidade de saúde.

Confira a lista com e-mails das UBS de Barueri:

Parque dos Camargos: UBS Adauto Ribeiro – ubs.adautoribeiro.agendamento@barueri.sp.gov.br

Parque dos Camargos: UBS Amaro José de Souza Jardim Mutinga – ubs.amarosouza.agendamento@barueri.sp.gov.br

Parque Imperial: UBS Armando Gonçalves de Freitas – ubs.armandofreitas.agendamento@barueri.sp.gov.br

Vila Boa Vista: UBS Benedito de Oliveira Crudo – ubs.beneditocrudo.agendamento@barueri.sp.gov.br

Chácaras Marco: UBS Drª. Elisabete Izilda Duleba – ubs.elisabeteduleba.agendamento@barueri.sp.gov.br

Jardim Tupan: UBS Edini Cavalcante Consoli – ubs.ediniconsoli.agendamento@barueri.sp.gov.br

Jardim Paulista: UBS Helio Berzaghi – ubs.helioberzaghi.agendamento@barueri.sp.gov.br

Jardim Belval: UBS Hermelino Liberato Filho – ubs.hermelinofilho.agendamento@barueri.sp.gov.br

Jardim Reginalice: UBS João de Siqueira – ubs.joaosiqueira.agendamento@barueri.sp.gov.br

Aldeia de Barueri: UBS José Francisco Caiaba – ubs.josecaiaba.agendamento@barueri.sp.gov.br

Vale do Sol: UBS Julio Lizart – ubs.juliolizart.agendamento@barueri.sp.gov.br

Engenho Novo: UBS Drª. Kátia Kholer (antiga Maria de Lourdes H. Matos) –

ubs.mariamatos.agendamento@barueri.sp.gov.br

Parque Viana: UBS Maria Francisca de Melo – ubs.mariamello.agendamento@barueri.sp.gov.br

Jardim Santa Cecília: UBS Maria Magdalena Macedo – ubs.mariamacedo.agendamento@barueri.sp.gov.br

Jardim Califórnia / Vila Ceres: UBS Pastor José Roberto Rossi – ubs.pastorrossi.agendamento@barueri.sp.gov.br

Jardim Esperança: UBS Pedro Izzo – ubs.pedroizzo.agendamento@barueri.sp.gov.br

Jardim Maria Helena: UBS Raquel Sandrini Ruela – ubs.raquelruela.agendamento@barueri.sp.gov.br

Jardim Audir / Silveira: UBS Vince Nemeth – ubs.vincenemeth.agendamento@barueri.sp.gov.br