Horóscopo do Dia | Previsões para o seu signo hoje (18/12)

Horóscopo do Dia para esta sexta-feira (18/12). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: É um ciclo de encontros românticos e inesquecíveis no horóscopo do seu signo. Um novo relacionamento começará, você se sentirá amado e compartilhará muitas coisas com essa…

Dinheiro & Trabalho: Você reconhecerá que existem certas situações que são essenciais para o seu trabalho. Nunca é tarde para conseguir alguns acessórios necessários para que qualquer relação de trabalho funcione bem, para assim conquistar a… Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Se você está só e quer começar um novo ano com alguém ao seu lado, agora é o momento de isso acontecer. Você ainda não percebeu, mas uma linda pessoa capaz de preencher…

Dinheiro & Trabalho: Você está empreendendo um trabalho constante e cheio de bons sentimentos, é o momento ideal para continuar na mesma linha e não deixar que nada o distraia. Hoje você pode se manter firme com alguns… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: A paixão abre novas portas e apresenta possibilidades que enriquecem a a sua vida. Alguém vai atiçar o fogo da paixão em você. Aproveite este belo momento que se aproxima para…

Dinheiro & Trabalho: Você tem a sorte de trabalhar em algo que o apaixona e de certa forma é o que o deixa tranquilo. Quando as coisas são diferentes, você deve se adaptar a elas. Está em um momento importante para vivenciar transformações no… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Tenha a certeza que a chave para encontrar a alegria no amor é não pensar nas coisas ruins que aconteceram no passado. Abra-se para o que está vindo, porque a felicidade está ao seu…

Dinheiro & Trabalho: Seu trabalho se tornará algo que realmente o deixará feliz de muitas maneiras e hoje não será exceção. Você verá que pode fazer com que tudo se encaixe da melhor maneira e comece a se sentir bem e a fluir com seu… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Grandes surpresas quando você pensar no amor, portanto, prepare-se para começar de novo. Você vai conhecer alguém, desafiado, que gosta de ação, com quem vai compartilhar jogo…

Dinheiro & Trabalho: Da mesma forma que trabalha fazendo o que gosta, deve fazer o mesmo com uma tarefa que não se encaixa muito bem com você. Descubra a paixão oculta fazendo algo que pode ajudá-lo a ganhar um pouco mais de dinheiro… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Não interprete da forma errada, mas a felicidade que você pede virá da mão da estabilidade econômica que começa a acontecer no seu signo. Você será assediado pelo sexo oposto…

Dinheiro & Trabalho: Você vai se dedicar ao seu trabalho muito mais que antes, não é hora para dúvidas e menos nestes tempos. Vai fazer o que for preciso para manter o seu nível de faturamento, goste ou não, não há outras maneiras de avançar… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Uma real possibilidade de um novo amor cria um espaço para você sonhar acordado. Você intuirá que esse amor tem um futuro e colocará tudo de você para torná-lo possível…

Dinheiro & Trabalho: Começar todos os dias com o desejo e a motivação necessários para se manter forte no trabalho é algo que você deve começar a aplicar a partir de hoje. Verá como em cada uma de suas atuações alguns momentos… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Ainda neste ano irá participar de um encontro, que pode ser virtual, onde conhecerá alguém com o qual terão muitas coisas em comum, uma conversa que fluirá fácil, onde ambos irão…

Dinheiro & Trabalho: Em seu trabalho, você pode começar a reconhecer abertamente que alguns obstáculos o levarão a tomar grandes decisões. É hora de agir, seguindo os caminhos corretos pode ser mais fácil do que pensa. Comece a pensar… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Há alguém que gosta de você e que espera um sinal seu, mas muitas vezes você tem medo de falar sobre o que sente. Com ela mostre-se menos fechado e as portas do amor se abrirão…

Dinheiro & Trabalho: O dinheiro que você deseja obter está ao seu alcance, apenas precisa ser capaz de ir atrás dele. Sem medo de nada, mude sua forma de agir e deixe que venha até você. Tudo o que deseja está ao seu alcance, vá em frente. Acredite… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Novos contatos, com pessoas até que são de fora, podem ser o início de um relacionamento bonito que você há tempos deseja ter. É hora de deixar entrar a felicidade, você…

Dinheiro & Trabalho: Querer mudar a forma como você trabalha é algo que pode fazer durante este período. É melhor que comece a se organizar com o que precisa para poder seguir em frente fazendo totalmente tudo o que lhe faz bem… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: De uma maneira bastante inesperada, uma nova oportunidade aparece no campo sentimental, é um romance que pode trazer bons resultados. Portanto, deixe-se envolver pela sedução…

Dinheiro & Trabalho: Você estará se comprometendo mais com seu trabalho ou se reinventando, em todos os sentidos tem visto o que está por trás de certos requisitos para poder alcançar os objetivos. Comece a se sentir melhor porque … Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Começam dias muito favoráveis para o amor, principalmente se você está sozinho. Seu poder de atração estará em alta, portanto as possibilidades de fazer conquistas com muita facilidade…

Dinheiro & Trabalho: No campo laboral, você será capaz de realizar algumas ações para mudar internamente. Perceberá que está em um ponto de sua vida em que realmente se sente obrigado a fazer outra coisa além do normal. Verá que… Continue lendo o signo Escorpião

