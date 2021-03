Hospital Antônio Giglio, em Osasco, receberá 30 novos leitos de UTI nos próximos dias

O Hospital Municipal Antônio Giglio, em Osasco, vai ganhar 30 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para atender a demanda de internações por covid-19. Neste sábado (19), o prefeito Rogério Lins (Podemos) visitou as obras, que devem ser concluídas em aproximadamente 10 dias.

“Esses leitos construídos, mais uma vez, são permanentes e definitivos, ou seja, quando passar a pandemia, a população ainda poderá utilizar toda a infraestrutura para tratamento de outras doenças e comorbidades”, declarou Lins.

Osasco optou por não construir hospitais de campanha. Entre as medidas anunciadas pela administração municipal nas últimas semanas, em meio ao avanço da pandemia e o aumento de internações, estão também o retorno do atendimento exclusivo aos pacientes com covid-19 nos PSs Santo Antônio e Osmar Mesquita (no Helena Maria).

Nesta segunda-feira (22), os prefeitos das 11 cidades que compõem o Cioeste (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste) devem se reunir para definir novas medidas para conter a disseminação do vírus e tentar evitar colapso no sistema de Saúde.

