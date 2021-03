Hospital de Barueri tem vagas de emprego abertas para recepcionista, aprendiz, enfermeiros e médicos

O Hospital Municipal de Barueri Dr. Francisco Moran (HMB) está com diversas vagas de emprego abertas. Há oportunidades efetivas e temporárias de nível médio, técnico e superior.

Entre as vagas de emprego oferecidas estão recepcionista, auxiliar administrativo, enfermeiro, técnico de enfermagem (áreas críticas), oficial de manutenção (marcenaria), técnico eletrônico de equipamentos hospitalares, analista de sistemas e aprendiz.

Já para compor o quadro de médicos, o hospital está em busca de cardiologista, dermatologista, obstetra, endocrinologista, oftalmologista, pediatra e cirurgiões (cabeça e pescoço, cardíaco, gastrointestinal, oncológico, pediátrico, plástico).

Para a função de recepcionista e auxiliar administrativo, é necessário ter ensino médio completo e conhecimento em informática. A vaga de oficial de manutenção exige que o candidato tenha ensino médio completo e é desejável que tenha experiencia ou curso de marcenaria.

Já para as oportunidades de aprendiz, os interessados devem estar cursando ou ter concluído o ensino médio. Entre as funções que serão desempenhadas estão trabalhos de digitação, emissão e preenchimento de documentos e guais, além de atendimento ao público e telefônico.

O cargo de enfermeiro exige ensino superior completo em Enfermagem, pós-graduação na área Assistencial de Enfermagem e COREN ativo. Experiência na função em ambiente hospitalar e áreas críticas será considerado diferencial. Já para as vagas de médico, é necessário ter ensino superior em Medicina completo, especialização médica na área de atuação e é desejável ter residência na especialidade.

Como se candidatar às vagas de emprego no Hospital de Barueri:

Os interessados em participar do processo seletivo para compor o quadro de funcionários do Hospital Municipal de Barueri Dr. Francisco Moran devem acessar o site de recrutamento (onde também podem ser encontradas mais informações sobre as vagas abertas), escolher a oportunidade desejada e cadastrar o currículo online.