Barueri abrirá mais de 1 mil vagas em 13 cursos de qualificação profissional online grátis

A Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho (SICT), vai abrir, entre os dias 31 de março e 2 de abril, as inscrições para a 17ª fase do Programa Meu Futuro. Serão abertas mais de 1 mil vagas em 13 cursos de qualificação profissional online totalmente gratuitos.

Os cursos (confira a lista abaixo) serão oferecidos como forma de garantir o acesso da população à qualificação profissional sem prejudicar as orientações de isolamento social contra a covid-19. Por este motivo, acontecerão na modalidade EAD (Educação a Distância). Ao final do curso o aluno aprovado receberá um certificado digital.

As vagas serão preenchidas pelos primeiros candidatos inscritos que cumprirem requisitos como: ser morador de Barueri, ter 18 anos ou mais, ter concluído o Ensino Fundamental e/ou Médio (dependendo da exigência do curso), e possuir o Cadastro Cidadão atualizado (Registro Municipal – Ganha Tempo).

Como se inscrever nos cursos de qualificação grátis online de Barueri:

Os interessados em participar dos cursos devem ficar atentos aos canais de comunicação do Programa Meu Futuro. O link para a inscrição será disponibilizado na página do Facebook do programa entre os dias 31 de março e 2 de abril.

Depois que o candidato realizar o cadastro e for selecionado, receberá um e-mail de confirmação com o acesso à plataforma de estudos. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4163-1340 e 4199-0513 ou pelo WhatsApp (11) 94272-7589.

Confira os cursos de qualificação oferecidos:

Eletricista Instalador (carga horária: 120h);

Assistente Administrativo (carga horária: 100h);

Assistente de Departamento Pessoal (carga horária: 100h)

Assistente de Recursos Humanos (carga horária: 100h)

Assistente Financeiro (carga horária: 100h);

Auxiliar de Logística (carga horária: 100h);

Marketing Digital (carga horária: 100h);

Gestão de Qualidade (carga horária de 100h);

Técnicas de Oratória (carga horária: 100h);

Liderança e Coaching (carga horária: 100h);

Portaria e Recepção (carga horária: 100h);

Técnicas de Segurança do Trabalho (carga horária: 100h);

Cuidador (carga horária: 100h)

