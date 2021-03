Responsáveis por som alto em pancadões podem ser multados em mais de R$ 2 mil em Itapevi

Já está em vigor em Itapevi a lei que prevê multa entre R$ 505 e R$ 2 mil para quem ligar o som em volume elevado em locais públicos, estabelecimentos comerciais e residências. O objetivo é evitar perturbação de sossego e aglomerações provocadas por pancadões.

publicidade

No caso de carros com som alto, o barulho será medido por um aparelho decibelímetro a dois metros de distância do veículo. Se passar de 80 decibéis, o proprietário poderá ser multado em R$ 505 e ter o carro e o som apreendidos. Quem for flagrado descumprindo a lei pela segunda vez, será multado em R$ 1.010. Na terceira infração, o valor da multa será de R$ 2.020. O mesmo vale para som alto em casas e estabelecimentos comerciais.

Quem também costuma circular em Itapevi com carros, motocicletas ou caminhões com ruídos excessivos como escapamentos e outros componentes sonoros com modificações, defeitos ou estado avançado de deterioração, também será penalizado pela nova lei.

publicidade

Barulhos excessivos em obras também podem gerar multa pela nova lei de Itapevi

A nova legislação também abrange barulhos em obras de construção civil. Elas também estarão sujeitas aos níveis de som e horários pré-estabelecidos quando da liberação do alvará e/ou autorização para construção, devendo ser fixadas no canteiro de obras.

Serão admitidas obras de construção civil, aos domingos e feriados, desde que respeitada a perturbação do sossego, com descriminação de horários e tipos de serviços que poderão ser executados nestes dias. Além de multa, o descumprimento da legislação pode gerar até cassação do alvará e/ou autorização.

publicidade

A fiscalização do descumprimento do som alto será feita pelo Setor de Posturas da Prefeitura, pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Itapevi e pelo Departamento Municipal de Trânsito (Demutran).

OPORTUNIDADE// Itapevi abre 40 vagas de emprego para técnicos de enfermagem e 15 para enfermeiros