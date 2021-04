Hospital Regional de Barueri deve ser entregue em 2022

Com obras em ritmo acelerado, o Hospital Regional de Barueri está previsto para ser entregue no final de 2022. O novo equipamento público de saúde beneficiará mais de 1,8 milhão de pessoas de Barueri e cidades vizinhas, como Osasco, Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Santana de Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus.

O Hospital Regional será um equipamento público de alta complexidade. Ele terá capacidade para 1.100 internações e 580 cirurgias por mês. Serão 370 leitos, dos quais 50 de UTI e oito salas cirúrgicas, dentre várias outras alas específicas, além de parque tecnológico de última geração com acelerador linear, hemodinâmica e aparelhagem completa e digital.

“Será o hospital mais bem estruturado do estado de São Paulo, com oncologia, quimioterapia, radioterapia, cirurgia cardíaca e outras cirurgias de grande porte, como de coluna, neurocirurgias. Realmente é uma estrutura ímpar, fabulosa, nenhum dos hospitais da região se comparam ao que esse vai ser”, aponta o secretário de Saúde de Barueri, Dionisio Alvarez Mateos Filho.

A obra é fruto de uma parceria entre governo do estado e a Prefeitura de Barueri, que investiram o total de R$ 200 milhões, sendo R$ 100 milhões, cada. A assinatura do convênio entre o Estado e o município, que cedeu o terreno, o projeto e também está custeando metade da obra, foi feita no dia 23 de agosto de 2019. Após todos os trâmites legais, em outubro do ano passado teve início a construção. Nesta terça-feira (27), o secretário Estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, visitou o local.

O secretário de Obras de Barueri, Beto Piteri, afirmou que deve adiantar o cronograma de obras para cumprir a “urgência” na entrega do equipamento. “Nós já lutamos por essa obra há 30 anos. É uma obra de estrutura metálica que já está sendo feita, então ela vai crescer rápido, e pela programação que nós estamos fazendo aqui vamos, se Deus quiser, entregá-la no final de 2022. Em agosto essa obra já vai estar totalmente diferente, essa estrutura metálica já vai estar colocada, nós já vamos ver um prédio bem alto”, detalha Piteri.

Localizado na avenida Aníbal Correia, 1445, no Jardim São Diego, em Barueri, o Hospital Regional de Barueri, que faz divisa com Carapicuíba e Jandira, está sendo erguido sobre terreno de 64 mil metros quadrados. O prédio terá 10 pavimentos, além de um heliponto, totalizando 41 mil metros quadrados de área construída.

