Hospital Regional de Barueri terá 400 leitos e deve ficar pronto em 2022

A Prefeitura de Barueri iniciou a construção do Hospital Regional. O equipamento de saúde será construído em um terreno de 64 mil metros quadrados, localizado na avenida Aníbal Correia, entre os bairros do Jardim Paulista e Parque Viana.

A obra tem previsão de conclusão para o ano de 2022, de acordo com a administração municipal. O terreno está em fase de terraplanagem e serão realizados, até o final deste ano, o fechamento com tapumes, limpeza do terreno e construção de canteiro.

O prédio contará com 10 pavimentos, além do andar térreo e do acréscimo de um heliponto, totalizando 41 mil metros quadrados de área construída. Será um hospital de alta complexidade, com cerca de 400 leitos.

O foco do Hospital Regional, também chamado de Hospital Regional Rota dos Bandeirantes, é suprir a demanda da região no atendimento em Oncologia com Quimioterapia e Radioterapia, Cardiologia, Ortopedia, Neurologia/Neurocirurgia e Cirurgia Bariátrica na alta e média complexidade.

Convênio com o governo do estado

A administração municipal firmou, em agosto de 2019, o convênio com o governo do estado para a construção do Hospital Regional. Desta forma, a Prefeitura doou o terreno e será responsável pelo investimento em metade da obra. Já o governo estadual custeará a outra metade da construção e o funcionamento do equipamento depois de pronto.

O prefeito Rubens Furlan (PSDB) destaca o engajamento da deputada federal Bruna Furlan na viabilização do hospital junto ao governo estadual. “Ela lutou muito por isso. E lutou junto comigo e com os outros prefeitos para que fosse possível a construção tão necessária deste hospital regional”.

“Essa é a maior conquista na área da saúde da nossa cidade e da nossa região. Nós sabemos que o maior problema, a maior dificuldade da população hoje, é em relação à saúde”, declarou a deputada.

Geração de empregos

Furlan afirma que, além de melhorar a Saúde de Barueri, a obra vai colaborar com a geração de empregos no município. “No momento em que o Brasil precisa da retomada da economia, com o Hospital Regional nós estamos gerando 350 empregos diretos e mais 2 mil indiretos, com isso nós estamos dando a nossa contribuição para a retomada da economia do nosso país. É um grande sonho e hoje tenho orgulho de dizer que finalmente poderemos torná-lo em realidade”, finalizou.