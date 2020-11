Horóscopo do Dia (22/11) | Previsões para todos os signos hoje, domingo

Horóscopo do Dia para este domingo (22/11). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Se está em um relacionamento que iniciou há pouco tempo, o amor entre vocês está indo muito bem. Sobre vocês há uma energia positiva que ajuda para que estejam conectados em…

Dinheiro & Trabalho: No âmbito laboral, vai receber novas tarefas com as quais não está familiarizado. Após alguns momentos de incerteza, vai realizar e cuidar de tudo com total confiança. Certamente isso fará com que desenvolva novas…

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Aproveite que o universo estará do seu lado se você souber como usar esse sentimento que percorre todo o seu corpo com a pessoa que gosta. Realmente se sentirá bem com tudo ao…

Dinheiro & Trabalho: Está chegando o dia em que receberá uma ótima notícia, pode estar relacionada a uma nova vaga dentro da empresa e que deseja muito ou que seja chamado para uma entrevista para um novo emprego. A força dos…

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Os astros abençoam sua vida sentimental neste momento e criarão mais felicidade para o seu futuro. Hoje você vai se sentir mais afetuoso e carinhoso com alguém que gosta. Terá seu…

Dinheiro & Trabalho: Na próxima semana, no que se refere o trabalho, tudo será conforme o esperado, não vai encontrar obstáculos, nem desafios importantes ou significativos que devam ser destacados. Tudo seguira seu curso normal. Por outro…

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Este é um bom dia para mostrar seu amor à pessoa que gosta. Existe uma poderosa energia planetária que estimula seus sentimentos de paixão e afeição. Planeje um encontro a sós…

Dinheiro & Trabalho: No campo laboral, seu senso de responsabilidade fará com que se torne um modelo para os outros, embora alguns colegas não o levem a sério, a maioria o apoiará em tudo que você propor. Com isto, vai se sentir muito inspirado…

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Sua sensibilidade e um clima especial entre você e a pessoa que gosta, o ajudará a criar uma atmosfera romântica com a qual acabará tendo bons momentos com ela. Suas palavras fluirão…

Dinheiro & Trabalho: No campo profissional as possibilidades de avançar se multiplicam, continue mantendo uma boa atitude no trabalho. Você sempre tem que encontrar tempo para ter sucesso e fazê-lo de uma maneira que ofereça uma série de…

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: O dia se apresenta bom para encarar os assuntos do coração desde um ponto de vista mais ousado. Qualquer iniciativa em relação a essa pessoa será bem-vinda. Isso o levará a conversar…

Dinheiro & Trabalho: Nos próximos dias uma situação profissional que estava estagnada está prestes a evoluir. Saberá como se orientar para o sucesso, seu interior iluminará seu caminho. Vai querer desfrutar de todas as coisas boas que a vida lhe…

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Neste dia vai perceber que pode ser feliz nos braços de alguém especial, que sempre carregará um sorriso em seu rosto e redescobrirá a vida simples e bela junto dessa pessoa. Via se…

Dinheiro & Trabalho: Durante as últimas semanas seu trabalho melhorou muito mostrando que você se adaptou às mil maravilhas para todas as mudanças que aconteceram. Algumas são especialmente benéficas e com outras ainda não se…

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Hoje será um dia muito bom do ponto de vista emotivo. A Lua fará com que se sinta mais confiante e seguro para declarar abertamente seus sentimentos a essa pessoa. Seu cenário…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho tente manter a cabeça fria, pois pode haver uma pequena discussão com um colega de equipe. Nada sério e fácil de resolver. O que ensina aos outros é o que realmente pode fazer você crescer. Crie suas próprias…

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Cupido está no seu céu, algo que espera há muito tempo começa a se materializar na figura de alguém que conhece. Ama muito essa pessoa e sabe que o sentimento é recíproco. Vai…

Dinheiro & Trabalho: O dia será ótimo para pôr ordem em sua vida e se organizar de uma vez por todas. Comece priorizando as coisas de maior para menor importância tudo o relacionado com seu trabalho e com a parte econômica. Estará indo para o…

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Descobrirá que a felicidade está ao seu lado e não precisa procurá-la em nenhum outro lugar. Com a ajuda da Lua, o amor fluirá naturalmente entre você e essa pessoa especial. Ela o conhece…

Dinheiro & Trabalho: Nos próximos dias terá a oportunidade que procurava para trazer à luz o seu profissionalismo, ganhando credibilidade e estima com seus superiores. Se está procurando uma nova ocupação ou está esperando por uma…

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Com a ajuda das estrelas, você e essa pessoa estarão mais sensíveis do que o normal. Este é um bom momento para mostrar seus sentimentos. Ela vai gostar de receber um sorriso ou…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, está previsto um trabalho em equipe, você e seus colegas devem colocar as ideias no papel para verificar como proceder para obter sucesso. No nível material, a situação muda a seu favor. Você desfrutará de um…

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Você pode sentir que está em sintonia com alguém que entrou em sua vida para torná-lo muito feliz. É algo que desejava e que, a longo prazo, acabará se tornando uma fonte de orgulho…

Dinheiro & Trabalho: O dia é ótimo para deixar preparada sua agenda para os próximos dias. Vai ter vontade de adiantar alguns trabalhos atrasados e, embora surjam contratempos que o farão desacelerar, vai ser capaz de ficar em dia com todos…

