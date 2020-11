Fora do SBT, Paulinho Gogó estreia em filme no Amazon Prime Video

Acaba de chegar no Amazon Prime Video o filme No Gogó do Paulinho. A produção baseada no personagem que ficou famoso ao participar de “A Praça É Nossa” estava prevista para estrear em março no cinemas, mas foi vendida para a plataforma de streaming.

Maurício Manfrini, intérprete de Paulinho Gogó, deixou o SBT após 16 anos para trabalhar em novos projetos. Ele gravou a produção, mas com a pandemia de covid-19, a distribuidora Downtown Filmes decidiu adiar o lançamento do filme no cinema por tempo indeterminado e o projeto acabou sendo comercializado para o Amazon, que acaba de liberar o longa para 200 países.

No filme, Paulinho Gogó narra suas histórias em um banco de praça enquanto aguarda a chegada da sua amada Nega Juju. O elenco tem nomes como Cacau Protásio, Carlos Alberto de Nóbrega, Marlei Cevada, Sérgio Loroza e Gabriel Moreira.

